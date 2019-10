Horst

Die Ernte in Garbsen wird in diesem Jahr erhebliche Einbußen von durchschnittlich 20 bis 25 Prozent für die Landwirte bringen. Aber sie fällt damit immerhin nicht ganz so schlecht aus wie befürchtet – und zumindest etwas besser als die Ernte nach dem sogenannten Jahrhundertsommer 2018. Damals hatten die Baue...