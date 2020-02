Lan-Party für Erwachsene: Wenn Oma mit dem Enkel Minecraft spielen will

Berenbostel

Waltraud Greff aus Frielingen ist 71. Und sie will wissen, was ihre Enkel tun, wenn sie am Computer sitzen und dort Spiele spielen. Die beiden Jungs sind acht und zehn Jahre alt und lieben das Spiel Minecraft, in dem die Spieler Konstruktionen aus zumeist würfelförmigen Blöcken in einer dreidimensionalen Welt bauen. Sie erkunden diese Welt, sammeln Ressourcen, kämpfen gegen Monster. „Vielleicht kann ich ja sogar mal mit ihnen spielen“, so Greffs Hoffnung.

Deshalb ist sie am Mittwochabend ins Haus der Jugend in Berenbostel gekommen. Bei einer sogenannten Lan-Party für Erwachsene erklären Medienpädagogen, wie Computerspiele funktionieren, wie Anbieter vorgehen und wo die Gefahren lauern. Neun Mütter, Väter, Großmütter und -väter verfolgen gespannt die Schilderungen.

Die Kinder vor Gefahren schützen

„Meine Kinder sind sieben und neun und fangen mit den PC-Spielen gerade erst an. Da möchte ich vorbereitet sein“, sagt Nadine Kanngieser. „Ich möchte verstehen, was die Kinder so an den Spielen begeistert, und wie ich sie vor Gefahren schützen kann“, erklärt Grundschullehrerin und Mutter Katharina Friesen ihre Motivation, den Infoabend für Eltern und Großeltern zu besuchen. Michael Anklamm von der Jugendpflege Garbsen freute sich über ihr Interesse. „Es ist wichtig, dass sich Eltern mit der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen befassen“, sagt er.

Gespannt folgen die Gäste den Ausführungen der Medienpädagogen. Quelle: Gabriele Gerner

Schutz vor Kosten und Gewalt

Zusammen mit den Medienpädagogen Jannek Schütte von der Region Hannover und Nicholas Filip von der Stadt Langenhagen stellte er den Gästen die Abenteuer und Risiken der digitalen Welt vor und beantwortete ihre Fragen. Es geht unter anderem um die Inhalte von Spielen wie Minecraft, Fifa, Grand Theft Auto (GTA) und Fortnite. Mit kleinen Filmen zeigen die Pädagogen auf, wie viel Gewalt in einigen Spielen steckt. Bei Zweifeln sollten sich die Eltern und Großeltern gemeinsam mit den Kindern die Spiele anschauen, so ihr Ratschlag.

Aufmerksam sollten Eltern aber nicht nur bei den Inhalten, sondern auch bei versteckten Preisfallen sein. Innerhalb der Spiele würden die Spieler aufgefordert, Hilfsmittel zu kaufen, die ihnen einen Vorteil verschaffen. „Niemals mit der Kreditkarte bezahlen“, raten die Pädagogen. Auch für das Angeben persönlicher Daten sollten die Kinder sensibilisiert werden. Anklamm erklärt, weshalb Kinder in Spielen Juwelen sammeln oder sogenannte Lootboxen öffnen – digitale Wundertüten, die Dinge enthalten können, um im Spiel voranzukommen.

Mit Mario Kart über die Rennstrecke

Und dann dürfen die Erwachsenen auch selbst spielen: zahlreiche Tablets und Spielekonsolen stehen bereit. Schon werden bei Mario Kart die Spielfiguren über Hügel, Achterbahnen und Rennstecken gejagt. Und bei Fifa kickt eine animierte deutsche Nationalmannschaft gegen Brasilien. Am meisten Spaß haben die Teilnehmer an der Virtual-Reality-Brille, mit deren Hilfe sie sich in dreidimensionalen Welten bewegen können. Seniorin Waltraud Greff will sie gar nicht mehr absetzen. „Das ist ja ein tolles Panorama“, meint sie überwältigt.

Spaß an der Spielekonsole Nintendo Wii haben diese drei Frauen. Quelle: Gabriele Gerner

Renate Meinhardt-Warnecke aus Berenbostel hat am Ende des Abends ein wenig dazu gelernt. „Jetzt weiß ich in etwa, wovon meine Enkelkinder sprechen“, sagt sie. Sie hätte sich jedoch noch grundlegendere Informationen gewünscht. Sascha Heuer, Vater von achtjährigen Zwillingen, interessiert sich hingegen noch für weitere Themen. „Auch über Facebook und Instagram möchte ich etwas erfahren“, sagt er. Medienpädagoge Anklamm nimmt diese Anregungen auf. „Fortsetzungen dieser Veranstaltung kann ich mir durchaus vorstellen.“

Zur Galerie Neun Väter, Mütter, Opas und Omas haben sich bei einer Lan-Party der Jugendpflege Garbsen über die Computerspiele von Kindern und Jugendlichen – und viel dazugelernt.

Lesen Sie auch

Von Gabriele Gerner