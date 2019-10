Läufer des GSC reisen für Halbmarathon in die Partnerstadt

Garbsen/Worksop

Acht Läufer des Garbsener Sport-Clubs (GSC) im Alter von 15 bis 85 Jahren haben sich auf den Weg nach Worksop gemacht. In Garbsens Partnerstadt am Rande des Sherwood Forest – bekannt aus „ Robin Hood“ – nehmen die Sportler am Sonntag, 27. Oktober, am 33. Halloween-Halbmarathon im Clumberpark teil. Dieser gilt als ein Höhepunkt der britischen Laufsaison mit mehr als 3500 Teilnehmern.

Sportler trainieren zusätzlich

In den vergangenen Wochen und Monaten haben die Läufer zusätzlich trainiert, damit am Ende gute Zeiten erzielt werden. So auch Melina Schröder, die Garbsener Jugendsportlerin von 2017 und aktuelle Landesmeisterin. „Auch wenn wir den Lauf höchstwahrscheinlich nicht gewinnen werden, werden wir neue Freundschaften schließen und die Partnerschaft stärken“, sagt Organisator Hans-Peter Kaulig. Das sei in Zeiten des Brexit ein ganz wichtiger Grund für die Fahrt.

Neben dem Sport stehen auch einige kulturelle Punkte im Programm: Die Läufer besuchen die Städte York und Lincoln. Natürlich geht es auch in den Sherwood Forest mit seinen alten Eichen. Am Dienstag, 29. Oktober, wird die Gruppe in Garbsen zurück erwartet. Neben Kaulig und Schröder reisen Bodo Langguth, Rosi Perleberg, René Weimann, Johann Martin, Klaus-Dieter Gorges und Manfred Holzki nach Worksop.

Von Anke Lütjens