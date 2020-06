So hat sich das Einkaufen im Shopping-Plaza durch die Corona-Krise verändert

Garbsen-Mitte

Es ist relativ ruhig im Shopping-Plaza an diesem regnerischen Vormittag. Die Geschäfte im Einkaufszentrum sind seit dem 2. Mai wieder fast ohne Einschränkungen geöffnet – allerdings vorerst nur bis 18 Uhr. An die neuen Regeln, die überall während der Corona-Pandemie gelten, müssen sich Händler und Kunden natürlich auch hier halten. An allen Eingängen sind Spender mit Desinfektionsmittel aufgestellt. Schilder in den Gängen und an den Geschäften machen auf die Vorschriften aufmerksam: Es gilt, Abstand zu halten und Mund-Nasen-Masken zu tragen.

Zur Galerie Die Kunden kehren trotz der Corona-Krise wieder ins Shopping Plaza in Garbsen-Mitte zurück. Doch an vielen Ecken ist zu sehen, wie sich die Umstände verändert haben.

„Bei uns klappt das super. Alle Kunden reagieren verständnisvoll. Nur manchmal müssen wir sie darauf aufmerksam machen, sich einen Einkaufskorb zu nehmen“, sagt Annett Foltin. Sie ist die stellvertretende Filialleiterin im Drogeriemarkt Müller. Die Körbe sind abgezählt, damit die Mitarbeiter kontrollieren können, wie viele Kunden sich gleichzeitig im Laden aufhalten. Die Obergrenze richtet sich jeweils nach der Größe des Geschäfts.

Im Bekleidungsgeschäft Adler sind höchsten 80 Kunden gleichzeitig zugelassen. Quelle: Anke Lütjens

„Man hat wieder Lust einkaufen zu gehen“

„Wir sind froh, dass sich es sich wieder normalisiert“, so Foltin weiter. Die Mitarbeiter bemerken, dass die Kunden wieder in die Läden wollen – und sich an die Maskenpflicht halten, um sich und andere vor einer Ansteckung zu schützen. „Man hat wieder Lust einkaufen zu gehen“, sagt auch Kundin Yvonne Nowak. Vorschriftsmäßig desinfiziert sie sich vor dem Betreten des Bekleidungsgeschäfts Adler die Hände. Dort gilt die Höchstgrenze von maximal 80 Kunden gleichzeitig. Auch hier müssen sich die Kunden einen Einkaufskorb nehmen.

„Sie halten sich erstaunlich gut an das Tragen von Masken. Sie machen auch andere darauf aufmerksam“, sagt Simone Hunsicker, stellvertretende Filialleiterin bei Adler. „Die Einhaltung klappt, alle reagieren verständnisvoll“, sagt auch Sandra Krause, Filialleiterin beim Schuhgeschäft Street. Sie hofft, dass die Zahl der Kunden und damit auch die Umsätze wieder steigen. Bei Müller, Expert und Adler hingegen herrscht schon mehr Andrang.

Merlin Varol ist Centermanager im Shopping-Plaza. Quelle: privat

Expert muss eine Kundin aus dem Laden schicken

„Die Kunden halten sich zu 99,9 Prozent daran, es gab erst eine Ausnahme“, stellt Jannik Meyer, Filialleiter im Expert-Markt fest. Es habe erst eine Kundin gegeben, die aus dem Laden verwiesen werden musste. „Sie hat mehrfach ihre Maske abgenommen oder sie unterhalb der Nase getragen. Als wir die Frau darauf hingewiesen haben, ist sie frech geworden“, berichtet Meyer. Um den Kundenverkehr zu regulieren, ist im Elektronik-Markt nur eine Kasse geöffnet. Hinter den Schutzwänden besteht für die Mitarbeiter keine Maskenpflicht.

Kunden des Shopping Plaza halten sich an die Maskenpflicht. An der Kasse müssen die Expert-Mitarbeiter keine Maske tragen. Quelle: Anke Lütjens

Das gilt auch bei Esprit. „Die Kunden schützen uns mit ihren Masken. Ich habe noch keinen ohne gesehen“, sagt Mitarbeiterin Natasa Hadzic. Sie und ihre Kolleginnen haben bereits wieder gut zu tun, so Hadzic weiter. „Wir hatten Langeweile wegen des Wetters, sind aber sonst regelmäßig hier“, sagt Brigitte Schaper, die mit ihrer Tochter Katrin shoppt. Sie finden die Einkaufsmöglichkeiten in Garbsen gut. „Ich fühle mich nicht eingeschränkt. Das ist ja inzwischen Normalität geworden. Man sollte wachsam, aber nicht hysterisch sein“, sagt Katrin Schaper.

„Es macht keinen Spaß mehr“

„Ich finde es angenehm, das es jetzt nicht so voll ist, aber anstrengend unter der Maske“, sagt Brigitte Warnecke, die sich bei Street umschaut. Die Frau aus Hannover findet das Shoppen in Garbsen entspannter als in der Großstadt. „Es ist alles da, und wir finden immer einen Parkplatz“, sagt sie. Wenig Lust auf Einkauf verspürt hingegen Iris Gleie. „Es macht keinen Spaß mehr. Vor allem das Anprobieren ist anstrengend“, sagt sie. Daher nehme sie die Kleidungsstücke mit nach Hause und probiere sie dort an.

Essen und trinken dürfen die Kunden im Shopping-Plaza derzeit nicht. Kunden müssen ihr Eis von Gelatok entweder im Freien verzehren oder im Café. Hier ist die Anzahl der Tische um die Hälfte reduziert. „Die Gäste halten sich an die Regeln und zollen den Dienstleistern Respekt“, betont Inhaber Maurizio D’Altoe. Die Kunden würden aufpassen auf und seien bereit, sich anzupassen.

„Nur gemeinsam können wir diese Krise überwinden“ Seit dem vergangenen Jahr ist Merlin Varol als Centermanager im Shopping-Plaza in Garbsen tätig. Jetzt muss er sich gleich um alles kümmern, was in der Corona-Krise zu beachten ist. Wie das klappt, verrät er im Interview. Herr Varol, sind im Shopping-Plaza wieder alle Geschäfte geöffnet? Ja, das Shopping-Plaza hat seit dem 4. Mai wieder vollständig im Erdgeschoss mit allen Mietern geöffnet. Vor dem Hintergrund der aktuellen Vorgaben im Bereich der Fitnessbranche hat unser Fitnessstudio Präventas auch seit dem 25. Mai wieder geöffnet und steht unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften allen Kunden wieder zur Verfügung. Auch unser Tanzcentrum Kressler bietet seit dem 25. Mai wieder Fitnesskurse und seit dem 2. Juni auch wieder Tanzkurse an. Wie werden die Hygienemaßnahmen von den Kunden angenommen? Grundsätzlich verhalten sich unsere Besucher sehr gut und setzen die geforderten und auch überall im Center kommunizierten Hygienevorschriften um. Dafür möchten wir hier nochmal ein großes Dankeschön aussprechen. Während des Aufenthaltes gelten die allgemeingültigen Regeln wie das Einhalten des Mindestabstandes von 1,5 Metern, das Tragen von Mund-Nasen-Schutz sowie das regelmäßige Desinfizieren der Hände. Dazu haben wir an den wichtigsten Positionen im Center, an den Haupt- und Nebeneingängen sowie an den Rolltreppen und Fahrstühlen, Desinfektionsspender aufgestellt. Zusätzlich dazu können unsere Kunden in den einzelnen Shops die von unseren Mietpartnern aufgestellten Spender nutzen. Wir setzen weiterhin auf einen sensiblen Umgang unserer Besucher mit dem Thema Corona. Nur gemeinsam können wir diese Krise überwinden und die Entwicklung positiv beeinflussen. Ist die Zahl der Kunden annähernd schon wieder auf dem Niveau wie „vor der Krise“? Das Shopping-Plaza wurde wieder zum Leben erweckt und wir merken einen stätigen Zuwachs an Besuchern. Aktuell begrüßen wir täglich durchschnittlich mehr als 6000 Besucher und sind damit sehr zufrieden. Trotz der guten Frequenzen sind wir allerdings noch nicht auf dem Niveau des Vorjahres, sind aber guter Dinge, wenn sich unsere Gesellschaft weiterhin so positiv verhält. Wie haben die Ladenbetreiber die Schließungen finanziell überwunden? Welche Auswirkungen die Corona-Krise mittel- bis langfristig auf den stationären Einzelhandel haben wird, muss zunächst noch abgewartet werden. In Hinblick auf die Mieter, welche unter dem Landesbeschluss geschlossen bleiben mussten, führen wir bei Bedarf individuelle Gespräche und stimmen uns im Sinne einer partnerschaftlichen und fairen Geschäftsbeziehung von Fall zu Fall mit dem Eigentümer ab. Details können wir aufgrund der gebotenen Verschwiegenheit natürlich nicht preisgeben. Interview: Linda Tonn

Von Anke Lütjens