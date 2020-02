Kulturbüro Garbsen präsentiert Anne Folger mit „Selbstläufer“

Auf der Horst

Anne Folger verbindet in ihrem Programm „ Selbstläufer“ klassische Hochkultur mit scharfzüngiger Kleinkunst – und sie kann Klavier spielen. Ihr Motto lautet: Werktreue war gestern. Zu erleben ist das am Freitag, 20. März, um 20 Uhr in der Aula des Schulzentrums am Planetenring in Garbsen. Zu der Veranstaltung lädt das Kulturbüro Garbsen in seiner Kleinkunstreihe ein.

Künstlerin erzählt von Beatles und Bach

In ihrer Musik und ihren Texten erzählt Folger von der Verwandtschaft zwischen den Beatles und Bach sowie von Debussy, der in Fernost mit Apple fusioniert. Weiteres Thema ist der missachtete Klavierhocker, der ein Solo gibt. Youtube-Bloggerin Doremi, die in ihren Tutorials erklärt, wie sie sich die Lider mit Beethoven schminkt, bekommt ebenfalls ihr Fett ab.

Geschichten sind komisch verpackt

Folger macht sich über Verdis posthumen Protest gegen das Kreuzfahrt-Imperium Aida lustig sowie über Schlagertexte mit versteckten Krankheitsbotschaften. Auch die Deutsche Bahn wird wegen ICE-Fahrten mit schlechtem Empfang auf’s Korn genommen. Ihre Geschichten sind fein beobachtet und in Komik verpackt. Außerdem liest Folger Geschichten aus ihrer Kindheit in der ehemaligen DDR, ihren Zeiten im Musikinternat und „bezaubert dabei mit ihrem komischen Blickwinkel“, wie es in der Ankündigung heißt.

Vorverkauf läuft

Karten zum Preis von 18, ermäßigt 16 Euro, sind im Kulturbüro der Stadt Garbsen im Rathaus erhältlich. Das Büro ist montags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr sowie dienstags und mittwochs von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Reservierungen sind unter Telefon (05131) 707650 oder mit einer E-Mail an kultur@garbsen.de möglich.

