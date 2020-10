Garbsen-Mitte

Froh und dankbar war das Publikum bei der Veranstaltungsreihe „ Kultour“ am Wochenende, in der Corona-Krise überhaupt wieder etwas an Kultur zu erleben. „Sehr gut, ich bin begeistert. Die , Kultour‘ ist mit das Beste, was in Garbsen passiert“, sagte Besucher Christoph Stachon. Nach dem Ende des ersten Blocks am Sonnabend haben seine Frau und er sich gleich Karten für den vierten Block am Sonntag besorgt. „Wunderbar, aber die falsche Jahreszeit“, sagte Jan Walter. Nach drei Stunden Programm waren die Zuschauer, die sich keine Decke mitgebracht hatten, ganz schön durchgefroren.

Corona-Konzept hat funktioniert

Das Wagnis der Stadt, die „ Kultour“ trotz der aktuellen Corona-Bestimmungen zu präsentieren, ist zumindest teilweise aufgegangen. An zwei Tagen haben zwölf Acts in vier Blöcken auf zwei Bühnen an den Eingängen zum Rathaus Musik und Comedy präsentiert. Desinfektion und Dokumentation waren Pflicht. Bis zum Platz und in der Rathaushalle galt die Maskenpflicht. „Wir haben extra einen Sicherheitsdienst engagiert, der darauf geachtet hat“, sagte Detlef Kuckuck von der Kulturabteilung der Stadt. Zusammen mit seinem Team hat er die „ Kultour“ in wenigen Woche auf die Beine gestellt. Die Stühle standen außerdem auf Abstand und waren nummeriert. Pro Block waren 100 Sitzplätze vorgesehen.

Nur 200 der insgesamt 400 Karten verkauft

400 Zuschauer wären also möglich gewesen, am Ende wurden jedoch nur 200 Karten verkauft. Die Kulturmacher der Stadt mit Detlef Kuckuck, Sigrid Ullmann und Fachbereichsleiter Michael Kählke waren dennoch zufrieden. „Wir wollten etwas für das Publikum sowie die Künstler und die Gastronomie machen“, betonte Kuckuck. Sein Team überlegt, ob dieses Konzept im nächsten Jahr noch einmal so angeboten werden soll. „Ich habe nur positive Rückmeldungen bekommen“, sagte Kuckuck. Die Zuschauer seien geradezu hungrig auf Kultur gewesen. „Super, das hat sich gelohnt. Toll, dass die Stadt das organisiert hat“, freute sich Petra Barrabas. Und Gudrun Rößler ergänzte: „Das Kulturelle hat mir total gefehlt.“

Künstler sind dankbar für Auftritte

Auch der Mix aus Comedy und Musik kam beim Publikum gut an – egal ob Herr Niels, der mit imaginären Kräften spielt und sich verbiegt, der teils bitterböse Nils Heinrich mit seinem satirischen Humor oder Martin Sierp. Letzterer begeisterte das Publikum mit seinem Mix aus Comedy und Zauberei. Er bezog auch den Garbsener CDU-Ratsherrn Helmut Busjahn in seine Tricks ein. Für einen Zaubertrick gab der sogar seine Jacke her – und erhielt sie später zurück. Comedian Frank Fischer verarbeitete den alltäglichen Wahnsinn zu einer unterhaltsamen Mischung zwischen Weltpolitik und Supermarkt. Auch die musikalischen Beiträge kamen beim Publikum an.

Die Künstler waren der Stadt ebenfalls dankbar für die Auftritte. „Ich denke, ich spreche für alle Künstler. Es ist unfassbar schön hier zu stehen“, sagte Tom Wisniewski, Sänger der Blues-Band High Fidelity.

Von Anke Lütjens