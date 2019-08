Garbsen-Mitte

Ungewohnte Blickwinkel, aber bekannte Orte: So lassen sich die Bilder des Künstlers Wolf Bünemann beschreiben. Eine einfache Bank, an der man beim Spaziergang durch den Wald vielleicht vorbeigehen würde, erscheint in seinem Werk in anderem Licht. Und den Mittellandkanal lässt der Künstler aus einem neu gewählten Blickwinkel mit zackigen Wellen wie auf rauer See erscheinen.

Zu sehen sind Bünemanns Fotografien noch bis Freitag, 20. September, in einer Ausstellung im Basisgeschoss des Rathauses in Garbsen. Sie können während der Öffnungszeiten des Rathauses, also montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 14 Uhr, betrachtet werden.

Von Anke Lütjens