Küchenbrand: Feuerwehr rettet zwei Katzen aus Wohnung

Ein Küchenbrett ist am Sonnabendabend in einer Wohnung in der Straße Auf der Heide in Havelse in Brand geraten. Wie die Feuerwehr mitteilte, hörten Anwohner gegen 21.45 Uhr den Alarm des Rauchmelders. Zudem sahen sie im Fenster der Wohnung einen Feuerschein.

Die Ortsfeuerwehr Garbsen rückte mit sieben Fahrzeugen und etwa 30 Einsatzkräften aus. „Da nicht bekannt war, ob sich noch Personen in der Wohnung befanden, wurde die Wohnungstür gewaltsam geöffnet“, sagte Feuerwehrsprecher Stefan Müller. Nachdem ein Trupp unter Atemschutz in die Wohnung eingedrungen war, wurde die Ursache für den Brand entdeckt: Auf der Kochplatte schwelte ein Küchenbrett. Der Brand konnte schnell gelöscht werden.

Polizei nimmt Ermittlungen auf

Personen befanden sich nicht in der Wohnung, dafür aber zwei Katzen, denen es laut Feuerwehrangaben aber gut ging. Die Wohnung wurde belüftet. Zudem wurde ein neuer Türzylinder eingesetzt.

Gegen 22.30 Uhr war der Einsatz beendet. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von Linda Tonn