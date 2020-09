Havelse

Von einem auf den anderen Tag war die Krippe in Havelse zu – und 13 Kinder mussten plötzlich wieder zu Hause von den Eltern betreut werden. Anfang September hat die Region Hannover die Krippe der Versöhnungsgemeinde vorerst geschlossen. Der Grund ist mangelnder Brandschutz im Obergeschoss des Gebäudes in der Straße Im Alten Dorfe. Konkret fehlt ein zweiter Rettungsweg, wie zum Beispiel eine Außentreppe.

„Wir sind aus allen Wolken gefallen, als wir nach nach einer Begehung durch den Brandschutzprüfer der Region Hannover hörten, unsere sogenannte Fluchtrutsche reicht nicht aus“, sagt Martin Miehlke, Pastor der Versöhnungsgemeinde. Ohne den entsprechenden Brandschutz hat die Krippe keine Betriebsgenehmigung. Ärgerlich ist, dass die Räume ohnehin eine Notlösung sind. Denn die Krippe musste erst im Frühjahr, nachdem das Dach über dem Kirchraum an der Schulstraße eingestürzt war, an den Standort der Kita der Gemeinde im Alten Dorf verlegt worden.

„Aus allen Wolken gefallen“ sind am 10. September auch die Eltern der 13 Krippenkinder im Alter von ein bis drei Jahren. „Nach dem Anruf von Kirchenvorstand und Pastor Miehlke waren wir erst einmal in Schockstarre, dann folgte eine Krisensitzung“, sagt Jenifer Hellfeier-Fischer, Mutter der 21 Monate alten Annie. „Erst Corona, dann der Dacheinsturz, nun Brandschutzmängel – das ist eine regelrechte Aneinanderreihung unglücklicher Umstände.“

Eltern sind an der Belastungsgrenze

Viele Eltern seien bereits an ihre Belastungsgrenze gekommen, als die Krippe coronabedingt wochenlang geschlossen war und nur ein paar Kinder für Notbetreuung aufgenommen wurden. Die Betreuung der Kleinkinder zu organisieren, sei für die meisten Eltern eine riesige Herausforderung. „Wir sind jetzt wirklich am Limit“, so Hellfeier-Fischer.

Ein riesiges Lock klafft am 27. April im Dach der Versöhnungskirche im Garbsener Stadtteil Havelse. Quelle: Feuerwehr (Archiv)

„Wir gehen auf dem Zahnfleisch“, sagt auch Insa Cassens. Ihre 16 Monate alte Tochter Edda ist seit Anfang August in der Krippe. „Die Eingewöhnungszeit haben wir gut geschafft“, sagt die junge Frau, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Leibniz Universität Hannover arbeitet. Dafür hatte sie sich extra drei Wochen Urlaub genommen. Der sei nun vorbei, ihr Arbeitgeber plane mit ihr. „Unsere Kinderbetreuung ist derzeit wie ein Flickenteppich“, sagt sie. „Ein Tag Urlaub, am nächsten helfen meine noch berufstätigen Eltern, am nächsten Freunde.“

Manche der Kita-Eltern hätten in diesem Jahr schon mehr als 100 Urlaubstage nehmen müssen, um die Betreuung ihrer Kinder sicherzustellen, sagt Hellfeier-Fischer. „Wer keine Großeltern hat, hat das Nachsehen.“ Einige Mütter oder Väter hätten sich bereits erneut für die Elternzeit angemeldet – mit empfindlichen finanziellen Einbußen. Sie selbst habe Glück: Sie sei noch in Elternzeit und müsse wegen der überraschenden Schließung keinen Urlaub nehmen.

Ist eine Lösung in Sicht?

„Die Stadtverwaltung und dem Stadtkirchenverband Hannover als Träger arbeiten derzeit unter Hochdruck und Hand in Hand an den Voraussetzungen, damit die Krippe in den Räumen im Gebäude im Alten Dorf wieder öffnen kann“, sagt Benjamin Irvin, Pressesprecher der Stadt Garbsen. „Unser Ziel ist dabei eine pragmatische und schnelle Lösung.“ Es gäbe konkrete Pläne, bestätigt auch Karl-Heinz Bacher, betriebswirtschaftlicher Leiter des Stadtkirchenverbands.

Die Kita am Alten Dorf in Havelse ist seit dem Einsturz des Daches der Versöhnungsgemeinde auch Standort für die Krippengruppe. Quelle: Jutta Grätz

„Der Plan sieht vor, die 13 Krippenkinder in Räumen im Erdgeschoss unterzubringen“, so Irvin. Dort soll auch ein Ruheraum eingerichtet werden. Die Kita-Kinder, deren Raum für die Krippenkinder genutzt werden soll, sollen künftig teilweise im Erdgeschoss und teilweise im Dachgeschoss betreut werden. Nach Auskunft des Trägers habe das zuständige Ministerium für diesen Ansatz bereits eine befristete Betriebserlaubnis in Aussicht gestellt. Die Umräumarbeiten könnten kurzfristig starten, so Irvin.

„Es ist äußerst bedauerlich, dass es so kurz nach den coronabedingten Schließzeiten wieder zu einer vorübergehenden Schließung der Krippengruppe kommen musste“, sagt Bürgermeister Christian Grahl. „Für die betroffenen Eltern ist das eine sehr kritische Situation, und auch für die Kinder ist es sicher nicht leicht zu verstehen.“

„Hin und Her belastet die Kinder“

„Dieses ständige Hin- und Her mit Umzügen und plötzlichen Schließungen ist nicht nur die Eltern anstrengend, es macht auch etwas mit unseren Kindern“, sagt Mutter Insa Cassens. Sie seien aber so jung, dass sie es noch nicht mitteilen könnten.

„Wir müssen auf jeden Fall eine langfristige Lösung anstreben“, sagt Pastor Miehlke. Egal ob Neubau der Versöhnungskirche oder Sanierung: Pläne, Kita und Krippe zusammenzufassen, gäbe es seit Längerem. Doch auch die Kirchengemeinde könne aktuell nicht für die Zukunft planen. „Wir warten noch immer auf das zweite Gutachten zum Einsturz des Kirchendaches am 27. April “, sagt Miehlke.

Von Jutta Grätz