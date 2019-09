Garbsen-Mitte

Sie tanzen zu Salsa, Hip-Hop, und auch zu den Musikrichtungen Raggeaton und Contemporary: Die Tänzer des Tanzcentrums Kressler wollen Garbsen am Sonnabend, 7. September, mit einem Flashmob in Bewegung bringen. Auftakt der Show unter dem Motto Make your Move ist um 10 Uhr vor dem Shopping-Plaza an der Havelser Straße. Auftreten werden die Crazy Crocodile Company, die zu den besten Disco-Dance-Formationen der Welt gehören, die Choreografin der Show Maria Damer sowie die Hamburger Sängerin Sherly.

Von Jutta Grätz