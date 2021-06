Garbsen-Mitte

Autofahrerinnen und Autofahrer können aufatmen: Der Kreisel an der Walter-Koch-Straße wird nach monatelangem Bau endlich freigegeben. Ab Freitag, 25. Juni, ist die Durchfahrt wieder möglich. Für 12 Uhr lädt die Stadtverwaltung zur öffentlichen Wiedereröffnung ein. Anwohnerinnen und Anwohner können teilnehmen, es gibt Gegrilltes, Eis und Getränke.

Damit enden viele Monate, in denen Umleitungen in Kauf genommen werden mussten. Seit Mitte September 2020 war die Walter-Koch-Straße zwischen der Einmündung des Kardinal-von-Galen-Rings und der Havelser Straße in beiden Richtungen gesperrt. Zum Start der Baustelle war noch von wenigen Monaten Bauzeit die Rede, immer wieder wurde diese verlängert – erst auf April und letztlich auf Ende Juni.

Anbindung soll sicherer sein

Verzögerungen waren unter anderem durch den Wintereinbruch im Februar und massiven Regen im März entstanden. Zudem gab es Probleme am Baugrund. Auf der Baustelle war belasteter Boden gefunden worden, der untersucht und entsorgt wurde. Dadurch hatten sich auch die Baukosten von 945.000 Euro um 90.000 Euro erhöht.

Der neue Kreisel am Knotenpunkt Walter-Koch-Straße/Kardinal-von-Galen-Ring/Marie-Curie-Straße soll eine sichere Anbindung für das Studentenwohnheim und die Kindertagesstätte am Campus schaffen. Deshalb hat die Stadtverwaltung in den vergangenen Monaten nicht nur den Kreisel gebaut, sondern auch die Marie-Curie- und die Irmgard-Ulderup-Straße ausgebaut. Mit der Fertigstellung ist auch ein Geh- und Radweg von der Walter-Koch-Straße bis zur Osteriede entstanden.

Tempo 30 vor der Kita?

Dass die Walter-Koch-Straße sicherer werden muss, ist seit der Eröffnung der Campus-Kita im vergangenen Frühjahr dringender geworden. Eltern hatten zwischenzeitlich gefordert, mit einer Ampel und einer Geschwindigkeitsbegrenzung für Autofahrer für mehr Sicherheit zu sorgen. Bislang gilt an dieser schwer einsehbaren Stelle Tempo 50. Auch der ADFC Garbsen hatte für diese Stelle Verbesserungen gefordert.

Das soll ab Ende kommender Woche Geschichte sein. Mit dem Kreisverkehr und den Überwegen sollen nun Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer sicher über die Straße kommen. Die Stadt hatte im vergangenen Jahr außerdem zugesagt, im Zufahrtsbereich zur Kita eine 300 Meter lange Tempo-30-Zone einzurichten.

Von Linda Tonn