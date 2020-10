Horst

Kunst und Kultur stehen in den nächsten Monaten auf Homeyers Hof, Frielinger Straße 12, auf dem Programm. Dazu gehören eine Lesung und drei Konzerte, unter anderem mit der Sopranistin Alla Doelle von der Staatsoper Hannover. Sie singt am Sonntag, 13. Dezember, unter der Überschrift „Der Mond ist aufgegangen“ Wiegenlieder aus aller Welt. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro.

Lesung mit Krimiautorin

Bereits am Freitag, 30. Oktober, um 19 Uhr ist Krimiautorin Sybille Narberhaus in Garbsen zu Gast. Sie entdeckte schon in ihrer frühen Jugend ihre Liebe zur Insel Sylt. Bei ihren regelmäßigen Besuchen entstehen immer wieder Ideen für neue Geschichten rund um die Insel. Narberhaus schreibt Kriminalromane. Ihr neuester trägt den Titel „Syltwind“ und ist in diesem Jahr erschienen. Der Eintritt kostet 8 Euro und kommt der Bibliothek der Grundschule Horst zugute.

Irische Musikerinnen geben Konzert

Einen Tag später sind am Sonnabend, 31. Oktober, um 19 Uhr, irische Klänge in der Tenne zu hören: Die irischen Musikerinnen Lisa Canny und Laura Doherty machen in Horst Station. Die beiden Künstlerinnen spielen für eine Hutgage. Canny ist im Nordwesten Irlands in der Grafschaft Mayo aufgewachsen und dort zunächst mit der traditionellen Musik des Landes in Berührung gekommen. Später hat sie an der „Irish World Academy of Music and Dance“ studiert. Sie spielt mehrere Instrumente und hat sich als Songwriterin einen Namen gemacht. Ihr Repertoire reicht von traditioneller irischer Musik bis hin zu Pop und Hip-Hop.

Pianist Michael Fiedler tritt auf

Das Beste aus seinem Soloprogramm „Traumzeit – Kopfkino für die Sinne“ präsentiert Komponist und Pianist Michael Fiedler am Donnerstag, 5. November, um 19 Uhr, in der Tenne. Fiedler hat sich dem New Romantic Piano verschrieben. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Info: Vor jeder Veranstaltung können Gäste Köstlichkeiten aus der Hofküche genießen. Da die Zahl der Plätze wegen Corona begrenzt ist, sollten Besucher sich unter Telefon (05031) 4652107 oder mit einer E-Mail an mail@homeyers-hof.de anmelden.

Von Anke Lütjens