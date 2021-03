Garbsen

Es ist ein kleiner Schritt, aber ein großartiges Zeichen. Es gibt Menschen in Garbsen, die nicht nur über die Pandemie klagen oder wochenlang ankündigen, was man zu deren Eindämmung alles tun könnte oder sollte. Die Verantwortlichen für das Testzentrum im Shopping-Plaza haben es einfach mal angepackt und gemacht – und genau diesen Mut und diesen Einsatz braucht es in der aktuellen Lage.

Ein Schritt zu mehr Freiheiten

Natürlich kann das Testzentrum aufgrund der räumlichen und personellen Grenzen nur ein Anfang sein. Aber es bleibt zu hoffen, dass sich andere daran ein Beispiel nehmen – zumal die Inzidenz in Garbsen weiterhin überdurchschnittlich hoch ist. Bürgermeister Christian Grahl hat zumindest angekündigt, dass auch die Stadt mit einem weiteren Testzentrum nachziehen will. Das wäre neben den Impfungen ein weiterer Schritt hin zu mehr Freiheiten und zurück in ein normales Leben.

Von Gerko Naumann