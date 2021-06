Auf der Horst/Garbsen-Mitte

Beim Tag der Architektur am Sonntag, 27. Juni, gibt es zwei spannende und völlig unterschiedliche Bauprojekte in Garbsen zu entdecken. Das eine ist ein relativ neues Gebäude, nämlich die Kita am Campus Maschinenbau. Das andere ist der Stadtteilpark Auf der Horst, der ein wichtiger Treffpunkt geworden ist. An beiden Orten gibt es Führungen, für die keine Anmeldungen erforderlich sind. Die jeweils aktuelle Corona-Verordnung wird berücksichtigt, teilt Stadtsprecherin Christina Lange mit.

Führungen dauern 45 Minuten

Die Führungen für jeweils 20 bis 25 Personen an und in der Campus-Kita beginnen um 11, 12, 14 und 15 Uhr. Sie dauern jeweils 45 Minuten. Zu sehen sind unter anderem die Räume für die Krippen- und Kita-Gruppen, in denen bis zu 105 Jungen und Mädchen betreut werden. Außerdem geht es um das großzügige Außengelände mit einer Bühne, Hügeln und einem Wasserspiel.

Ausschließlich im Freien spielen sich die Führungen um 11, 13 und 15 Uhr in Auf der Horst ab. Treffpunkt ist der Wendehammer Kastorhof. Die ehemalig triste Grünfläche an der Autobahn ist innerhalb von zwölf Jahren nach und nach zu einem lebendigen Stadtteilpark für Anwohnerinnen und Anwohner aus mehr als 80 Nationen umgebaut worden. Gezeigt wird unter anderem die Parkouranlage, auf der sich Menschen aller Generationen fit halten können.

Von Gerko Naumann