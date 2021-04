Seit Monaten stehen Kindergärten und Krippen vor der Herausforderung, dass die Kinder überwiegend isoliert zu Hause sind und nur wenig Kontakt über das Telefon zu ihren Erzieherinnen haben. Der Vorstand des Trägervereins für die Kita Kreuzsteinkrümel in Altgarbsen hat nach einer Lösung gesucht, die Kinder digital mit ihren Erzieherinnen zu verbinden.

Janek Özbay ist derjenige, der die Lösung vorangetrieben hat. Der neue Personalvorstand des Elternvereines hatte ein Schlüsselerlebnis: Videokonferenz mit den Vorstandskollegen. Kinder huschten durchs Bild. „Meine Tochter hat das gesehen, ihre Augen haben geleuchtet. Sie hatte plötzlich mal wieder Kontakt zu anderen Kindern aus der Kita. Das gab für mich eigentlich den Anstoß, etwas Passendes zu suchen“, erzählt Özbay.

Lösung aus der Schweiz

Der Nachrichtendienst Whatsapp, der bisher bevorzuge Kanal unter den Eltern, sei unter dem Gesichtspunkt Datenschutz nicht zu verantworten. Die Erzieherinnen möchten zudem ihre private Handynummer nicht preisgeben, um im Feierabend und am Wochenende richtig abschalten zu können. Özbay, von sich aus ohnehin jeden Tag digital unterwegs in Konferenzen und Meetings, stieß auf Threema. Das Unternehmen sitzt in der Schweiz und hat eine Plattform speziell für Bildungseinrichtungen entworfen, die allen Datenschutzansprüchen genügen soll. Der Dienst ist an vielen Schulen im Süden Deutschlands Standard.

Volksbank bezahlt 50 Lizenzen

Die unbegrenzt gültigen Lizenzen für Threema kosten Geld. 50 Lizenzen hat Özbay gekauft, macht knapp 500 Euro. Die Summe hat die Hannoversche Volksbank übernommen. „Die Digitalisierung hat in den vergangenen Monaten notgedrungen rasant an Fahrt aufgenommen“, schreibt Filialdirektor Thomas Scholz. Es sei wichtig, dass die Kinder frühzeitig den Umgang mit modernen Medien lernen. „Wir unterstützen sehr gerne dieses Engagement der Eltern“, schreibt Scholz. Jetzt hat Özbay die Möglichkeit, alle Mitarbeiterinnen und Familien mit Lizenzen auszustatten, Gruppen einzurichten und Nachrichtenkanäle zu schaffen. Nächste Woche sollen erste Kontakte möglich sein.

Dank dieser Lösung könnten Kinder ihre Erzieherinnen künftig sicher per Videoanruf kontaktieren, sagt Özbay. „Zusätzlich werden wir die gesamte Vereinskommunikation darüber abwickeln“, ergänzt er. Was keiner bei den Kreuzsteinkrümeln will, sind tägliche digitale Kita-Stunden. 20 Kinder und mehr plus drei Erzieherinnen, „das hält man 30 Minuten aus“, sagt Özbay. Nur die Kinder fänden das toll. „Da ist dann Chaos, das ist laut, die Kids sehen sich, jeder kann allen anderen etwas zeigen – ein riesiges Durcheinander. Das haben wir probiert und werden es gelegentlich anbieten, aber es ist sehr anstrengend.“

Angenehme Nebeneffekte

Besonders den Pädagoginnen war die Einführung des digitalen Kanals wichtig. Ihnen gehe es bei Digitalisierung um etwas anderes als Gruppenerlebnisse: Den einfachen, kurzen Kontakt zwischen Pädagogin und Kind. Seine Kinder, sagt Özbay, seien es aus den vielen Familien-Videogesprächen gewohnt, ein Gesicht zur Stimme zu sehen. „Bei Kindern geht viel übers Zeigen, über Gestik und Gesicht. Das bekommt man doch als Erzieherin gar nicht mit, wenn man ein Kind anruft, das krank zuhause liegt“, sagt Özbay.

Nebeneffekte der Lösung: Die Mitarbeiterinnen der Kita können Eltern sicherer als bisher Sprechstunden anbieten. Sie stellen Sprechzeiten online sichtbar in ihren Kalender. Eltern können Zeitfenster buchen, ohne zu sehen, wer zu anderen Zeiten mit wem spricht. Auch für die sonst in Präsenz organisierten Flohmärkte bietet das Programm eine Lösung. Wird im Herbst und Frühjahr die Garderobe der Kinder gewechselt, konnte Überschüssiges bis 2019 beim Basar in der Kita verkauft oder getauscht werden. Unter Corona-Bedingungen undenkbar.

Özbay richtet also auch einen Flohmarktkanal für seine Eltern ein. „Jeder kann, keiner muss, und keiner erhält ständig Mitteilungen, wenn irgendwer irgendwas geschrieben hat“, sagt Özbay. Er ist vollständig überzeugt von den Möglichkeiten der Lösung, und seine Erzieherinnen offenbar auch. Alle standen der Einführung interessiert und offen gegenüber, sagt Özbay.

Wie steht es bei anderen Kitas?

Beim Paritätischen Verein für Jugendwohlfahrt Berenbostel zum Beispiel gibt es keine solche digitale Plattform. Die Vorschulkinder kommen gelegentlich an die Kitas, um Aufgaben abzuholen oder abzugeben. Kontakte kommen nur kurz zwischen Tür und Fenster zustande. Kommunikationsmittel sind Telefon und Whatsapp. Kita-Leiterin Maren Kühne und ihre Kolleginnen fühlen sich angesichts der Vielzahl angebotener Lösungen im Internet überfordert. „Ich würde mir da mehr Unterstützung von der Stadt wünschen“, sagt sie. Es fehle allein schon an der notwendigen Ausstattung wie Laptop mit Kamera oder Tablets.

Die Stadt spielt den Ball zurück, weil die Aufgaben klar verteilt sind: Jeder Kita-Träger hat einen Vertrag mit der Stadt. Organisatorisches wie Verwaltung und interne Kommunikation liegt bei den Trägern. Um die Kosten zu decken, etwa für Telefon, Datenverarbeitung oder Kopierer, erhielten die Träger eine Kostenpauschale von der Stadt, „über deren Einsatz sie frei verfügen können“, schreibt Stadtpressesprecher Benjamin Irvin. Die Stadt ist ihrerseits unter anderem für die Gebäude und die Qualität der pädagogischen Arbeit zuständig. Sie bereite beispielsweise einen digitalen Weg für eine bessere Sprachförderung vor.

Markus Holz