In Garbsener Stadtteil Frielingen sind Kitaplätze Mangelware. Die einzige Einrichtung des DRK im Farlingsweg kann nicht alle Kinder aufnehmen. Deshalb hat die evangelische Kirchengemeinde nun einen Vorschlag gemacht.

Garbsen - Kirchengemeinde bietet Grundstück für Kita in Frielingen an

