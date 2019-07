Garbsen-Mitte

„Zirkus in ganz Garbsen“ lautet das Motto für das Zirkuscamp der Tänzer, Träumer und Artisten. Das Angebot richtet sich an Kinder im Grundschulalter und Jugendliche. Für das Camp gibt es noch einige freie Plätze. Das Camp ist von Montag bis Sonnabend, 15. bis 20. Juli, geplant. Trainiert wird in einer Halle der IGS Garbsen und geschlafen wird in Gruppenzelten auf dem Gelände der Schule.

Die Teilnehmer können Einradfahren üben, Trapez-Artistik machen, auf Kugeln laufen, auf dem Drahtseil balancieren und vieles mehr. Ziel ist es, am Ende der Woche eine Zirkusshow für Eltern, Freunde und Geschwister zu präsentieren. Anmeldungen nimmt Holger Leister unter Telefon (05131) 560337, per Mail an leister@tta-ev.de oder per Fax unter (03212) 1235289 entgegen. Er ist auch der Ansprechpartner.

Von Anke Lütjens