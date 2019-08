Auf der Horst

Konzentriert hält der sechsjährige Ayaz die kleine gelb-schwarze Kamera in beiden Händen, nimmt das Soziale Kaufhaus am Bärenhof in den Blick und drückt ab. „Weißt du, wie es hier vor 50 Jahren aussah?“, fragt ihn Quartiersmanager Maximilian Schochert und zeigt dem Jungen ein Foto mit dem gleichen Motiv – au...