Garbsen-Mitte

Mit einem Ballspiel wärmen sich rund 30 Kinder in der Halle A der IGS Garbsen auf. Sie nehmen an einem Workshop teil, den das Kinder- und Jugendvarieté Tänzer, Träumer und Artisten (TTA) in dieser Woche anbietet. Der Kurs endet am Freitag, 19. Juli. Dann zeigen die Nachwuchsartisten in ihrer öffentlichen Show „Zoo schön“ ihren Eltern, Geschwistern und allen Interessierten, was sie in der Trainingswoche gelernt haben. Die Show beginnt um 18 Uhr in der Halle A der IGS am Kastendamm.

Akrobaten spielen Erdmännchen

Die Kinder sind sechs bis 13 Jahre alt. Sie werden von insgesamt acht Trainern betreut. Zwei davon sind Hanno Palte und Patrizia Harloss. Sie üben gerade in einer anderen Halle mit den Akrobaten. Die Gruppe baut nicht nur waghalsige Pyramiden, sondern muss auch noch Gestik und Mimik beherrschen. Denn die Kinder schlüpfen in die Rolle von Erdmännchen. „Ihr müsst eure Hände wie Pfötchen halten und den Kopf viermal nach rechts und links drehen“, ruft Harloss ihnen zu.

Kinder besuchen Tiere im Zoo

Jedes Kind konnte sich im Vorfeld zwei Disziplinen aussuchen. Jolena und Charlene haben sich für Seiltanz und Trapez entschieden. Angst vor Höhe scheinen die beiden neun und zehn Jahre alten Mädchen nicht zu haben. „Da liegt doch eine dicke Matte drunter“, sagt Charlene. Ebenfalls ziemlich mutig sind die Kinder, die geschwind am Vertikaltuch hoch klettern wie die elfjährige Sarah. Die Kletterer spielen die Affen und stibitzen Früchte aus dem Korb hoch oben unter der Hallendecke. „Wir sind am Mittwoch extra in den Zoo gefahren, um die Tiere zu beobachten und ihr Verhalten zu studieren“, sagt TTA-Vorsitzender Holger Leister.

Die Trapezkünstler schlüpfen in die Rolle von Paradiesvögeln und sitzen wie die Hühner auf der Stange. Kinder auf großen Laufkugeln spielen die Pinguine. „Wir sind ganz schön vogellastig“, sagt Leister mit einem Lachen. Außerdem gibt es noch Clowns, die Zoobesucher spielen und Einradfahrer als Tierärzte.

„Kultur macht stark“ finanziert Zirkuswoche

Die Zirkuswoche wird finanziert über das Programm „Kultur macht stark“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Das Geld wird über 30 Unterorganisationen verteilt. Das Programm läuft über fünf Jahre.

Kinder übernachten in Zelten

Die Kinder übernachten während der Woche in Zelten. Nach dem Frühstück wird aufgeräumt, und dann geht es in die Halle zum Training. „Das Mittagessen wird uns geliefert“, sagt Leister. Danach geht es weiter mit dem Workshop. Nach dem Abendbrot folgen Freizeitangebote wie Spiele und Filme sehen. Weil auch einige Kinder aus den Flüchtlingsunterkünften dabei sind, helfen syrische Dolmetscher beim Übersetzen.

Von Anke Lütjens