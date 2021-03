Auf der Horst

Wegen der Kontaktbeschränkungen kann das Johannes-Kepler-Gymnasium (JKG) in diesem Jahr keine Viertklässlerinnen und Viertklässler mit ihren Eltern zu einem Tag der offenen Tür empfangen. „Wir wollen trotzdem unsere Türen ganz weit aufmachen und uns vorstellen“, sagt Silke Seidel vom Schulleitungsteam des JKG. Dafür haben Lehrkräfte gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern eine eigene Webseite (www.jkgmicro.de) erstellt. Schulleiter Thomas Göhmann stellt die Schule dort in einem Video vor, eine Drohne zeigt das Gelände, es gibt Informationen zu den Profilklassen, zu den Forscherklassen, zum Tablet-Jahrgang, zu Fremdsprachen und zum offenen Ganztag.

Lesen Sie auch: Forscherklasse des JKG erntet ersten eigenen Honig

Kleinteilig sind die Informationen in Fotos, Videos, Texten und Audiodateien aufbereitet. „Viel ist schon zu sehen, wir erweitern das Angebot aber täglich“, sagt Seidel, die etwa ein Video von Schulhund Lotta aufgenommen hat. Die sogenannte Microsite sei ein „Dauer-Tag der offenen Tür“, sagt die Lehrerin. Sie biete die Möglichkeit, sich ganz im eigenen Tempo zu informieren. „Die Seite ist als Projekt in den Weihnachtsferien entstanden, und es macht Spaß, ganz viel auszuprobieren“, so Schulleiter Göhmann.

Räume mit Videokonferenzen

Auf den direkten Kontakt mit den Eltern und künftigen Schülerinnen und Schülern will das JKG allerdings nicht gänzlich verzichten. Am Freitag, 19. März, wird deshalb ein virtueller Tag der offenen Tür angeboten. Ab 15 Uhr sind verschiedene Videokonferenzräume auf der Internetseite abrufbar. In kleinen Vorträgen stellen sich etwa die Schulleitung und die Fachgruppen vor. „Das Ganze dauert dann immer ungefähr zehn Minuten, sodass die Eltern alle Videoräume besuchen können“, sagt Seidel. Im Anschluss gäbe es die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Die Anmeldung für den neuen fünften Jahrgang ist vom 3. bis 5. Mai 2021 möglich.

Von Linda Tonn