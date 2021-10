Berenbostel

Der Bedarf an Angeboten und Unterstützung für Menschen mit psychischen Problemen steigt. In Garbsen kümmern sich rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins Balance um diese Frauen und Männer, die sie statt Patienten lieber Klienten nennen. Seit 2015 steht Eberhard Eisold als Geschäftsführer an der Verwaltungsspitze dieses Vereins. Nun geht er in den Ruhestand und übergibt den Posten an Katrin Krone, die selbst schon seit 2005 für Balance tätig ist.

Lesen Sie auch: Sprungbrett hilft jungen Menschen aus Garbsen in psychischen Krisen

Die wohl wichtigste und zugleich teuerste Entscheidung in Eisolds Laufbahn war die für einen Umzug des Vereins in den Werner-Baesmann-Park. Dort kaufte Balance zwei wunderschön im Grünen gelegene, aber stark renovierungsbedürftige Fachwerkhäuser für mehr als eine Million Euro. Darin waren früher unter anderem verschiedene Restaurants und ein Friseur untergebracht. „Um die Kosten zu senken, haben wir so viel wie möglich in Eigenarbeit gemacht. Ich habe selbst die Bauleitung übernommen“, sagt Eisold.

Seit 2019 betreuen die Balance-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter ihre Klienten in zwei renovierten Fachwerkhäusern im Werner-Baesmann-Park in Berenbostel. Quelle: Gerko Naumann

Die Entscheidung für den neuen Standort hält Eisold bis heute für richtig. Der Verein, der auch Tagesstätten in Hannover betreibt, habe seinen Mittelpunkt unbedingt in Berenbostel halten wollen. Die Lage im ehemaligen Bürgerpark sei nahezu optimal: „Wir sind nicht mehr direkt an der Straße, also auf dem Präsentierteller. Und trotzdem sind unsere Klienten mittendrin, nicht wie früher am Rand der Stadt und damit der Gesellschaft“, beschreibt Eisold das Konzept.

Klienten lernen Alltag zu strukturieren

Ein Teil der Einrichtung, nämlich die Praxen für Ergotherapie, sind derweil erneut innerhalb Berenbostels umgezogen. Sie befinden sich jetzt an der Hermann-Löns-Straße. Das hat rein praktische Gründe, sagt Kathrin Range, die bei Balance für den Bereich Therapie zuständig ist. „Wir behandeln dort viele ältere Menschen. Für die war der Weg vom Parkplatz durch den Werner-Baesmann-Park zu mühsam.“

In den beiden Fachwerkhäusern sind nun außer der Verwaltung vor allem die Tagesstätte und die Kontaktstelle des Vereins untergebracht. Dort lernen die Klienten unter anderem einen strukturierten Tagesablauf. Außerdem fahren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins auch zu Menschen nach Hause, die Hilfe beim Bewältigen des Alltags brauchen – etwa bei Arztbesuchen oder Behördengängen, die wegen eines Angststörung oder Depression schwerfallen.

Lesen Sie auch: So feiert der Verein Balance sein 30-jähriges Bestehen

Die Aufgabe der neuen Balance-Chefin Krone wird in erster Linie darin bestehen, zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Klientinnen und Klienten sowie den öffentlichen Geldgebern zu vermitteln. Letztere sind unter anderem die Stadt Garbsen, die Region Hannover und das Land Niedersachsen. „Eigentlich wollte ich nie einen reinen Verwaltungsjob machen“, sagt Krone. Ein deutschlandweites Bewerbungsverfahren habe Balance zwar rund 60 Bewerberinnen und Bewerber gebracht, aber letztendlich keine Lösung.

Deshalb sei Krone, die auch eine kaufmännische Ausbildung hat, doch eingesprungen. „Vor uns stehen große Herausforderungen“, sagt sie. Ihre Motivation sei aber groß, weil sie sich schon vor längerer zeit ein Ziel gesetzt habe, an dem sie nun weiterarbeiten könne: „Es geht mit darum, für Menschen mit psychischen Problemen die Voraussetzungen zu schaffen, damit sie ein möglichst normales Leben führen können.“

Von Gerko Naumann