Mutter, Managerin und Lehrerin: „Ich bin am Limit“

Garbsen-Mitte

Eigentlich ist es nur ein gewöhnlicher Wohnzimmertisch, an dem Kathrin Morczinek und ihre Töchter Clara (7) und Carlotta (4) sitzen. In den vergangenen Wochen war dieses Möbelstück aber sehr viel mehr. „Hier ist mein Büro, die Bastelecke der Kinder und der Klassenraum fürs Homeschooling“, sagt Morczinek.

Die Mutter aus Garbsen-Mitte erlebt während der Corona-Krise das, was derzeit viele Eltern zu meistern haben. Sie arbeitet von zu Hause aus und muss sich gleichzeitig um ihre beiden Mädchen kümmern, weil deren Kindergarten beziehungsweise Grundschule seit Mitte März geschlossen sind. Das kostet sehr viel Kraft, räumt Morczinek ein. „Ich bin am Limit“, sagt sie und spricht damit wohl vielen Müttern und Vätern in Garbsen aus der Seele, die sich mittlerweile von der Politik im Stich gelassen fühlen.

Anzeige

Belastung darf kein Dauerzustand sein

Kritik an den anfangs von der Regierung getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist das nicht, darauf legt Morczinek Wert. „Die Entscheidungen waren richtig“, sagt die Garbsenerin. Natürlich sei auch sie um die Gesundheit der Kinder besorgt. Sie sei auch nie so blauäugig gewesen, zu glauben, dass die Schulen nach kurzer Zeit wieder geöffnet werden. Die extrem hohe Belastung der Eltern dürfe aber nicht als Dauerzustand geduldet werden.

Weitere NP+ Artikel

Der Tagesablauf der Familie aus Garbsen-Mitte ist seit Wochen ähnlich. Im Gegensatz zu ihrem Partner arbeitet Kathrin Morczinek im Homeoffice, also eben vom heimischen Wohnzimmertisch aus. Das gehe nur, weil ihr Arbeitgeber „sehr sozial eingestellt ist“. Die wichtigsten Arbeitsgeräte der IT-Provider-Managerin eines Unternehmens aus Hannover sind ihr Laptop und die Kopfhörer. „Damit führe ich von morgens bis zum späten Nachmittag wichtige Vertragsverhandlungen“, sagt die Mutter. Keine leichte Aufgabe – erst recht nicht, wenn einem regelmäßig eine so aufgeweckte Vierjährige wie Carlotta über die Schulter schaut, die verständlicherweise gern mehr Aufmerksamkeit von ihrer Mutter hätte.

„Ich mache zwei Jobs gleichzeitig“

Gleichzeitig muss Morczinek immer ein Auge auf ihre ältere Tochter haben. Carla geht normalerweise in die erste Klasse der Grundschule Garbsen-Mitte. Am liebsten würde sie den ganzen Tag basteln, aber da stehen auch noch Kopfrechnen und ständig neue Buchstaben auf dem Lehrplan. Mit ihrem Partner hat Morczinek abgesprochen, dass sie allein für die Betreuung der Mädchen zuständig ist. Das bedeutet: Momentan übernimmt sie neben ihrem eigentlichen Beruf noch die Rolle der Ersatzlehrerin: „Ich mache gerade zwei Jobs gleichzeitig.“

Eine zusätzliche Belastung, die Spuren hinterlässt: „Es bleibt permanent das Gefühl, dass ich meinen Kindern nicht genug geben kann.“ Dazu komme die Angst, dass ihre Tochter in der Schule zu viel verpasst und diese Lücken später schwer aufzuholen sind. Mit den Mädchen hat die Mutter von Anfang an offen über die Pandemie gesprochen. „Sie fragen mich oft, wann Corona endlich vorbei ist“, sagt sie.

Lehrerin schickt Lernvideos

Zumindest ein kleiner Lichtblick für die Mutter sind die ersten Anzeichen der Digitalisierung. Eine Lehrerin schickt regelmäßig liebevoll gestaltete Lernvideos, die sie sich gemeinsam mit Carla ansieht. Die sozialen Kontakte auf dem Pausenhof kann aber selbst die fortschrittlichste Technik nicht ersetzen. Oder wie es Clara selbst viel besser ausdrückt: „Ich finde es blöd, dass ich nicht in die Schule gehen darf. Und dass ich meine Freunde nicht sehen kann.“

Bleibt die Frage: Wann wird sich die Situation für Kinder und Eltern entspannen? Große Zuversicht strahlt Morczinek beim Blick auf die nächsten Wochen nicht aus. Sie würde sich schon freuen, wenn ihre große Tochter zumindest jeden zweiten Tag in die Schule gehen könnte, sagt sie. Gesichert sei selbst das aber noch nicht. Es fehlten unter anderem deswegen Lehrer, weil diese selbst zur Corona-Risikogruppe gehörten. Auch die Signale der Kita ihrer jüngeren Tochter seien eher verhalten.

„Wir Eltern müssen gehört werden“

Und so stellt sich Kathrin Morczinek darauf ein, Büro und Klassenzimmer noch länger an den Wohnzimmertisch zu verlegen. Wortlos akzeptieren will sie das aber nicht. Die Garbsenerin fordert von den Verantwortlichen eine „angemessene Abwägung zwischen Risiko und Entlastung für die Eltern“ – und eine gerechtere Verteilung der Belastung. „Die Probleme dürfen nicht einfach auf die Eltern abgewälzt werden. Wir brauchen ein langfristiges Konzept. Und um das zu erarbeiten, müssen wir gehört werden.“

„Das ist auf Dauer nicht zu leisten“ Nachgefragt bei: Daniela Kippnich, Vorsitzende des Stadtelternrats. Frau Kippnich, Sie sind mit vielen Eltern in Garbsen vernetzt. Welche Sorgen belasten die in der Corona-Zeit am meisten? Die konkreten Probleme sind in den Familien natürlich individuell unterschiedlich. Aber eines eint alle, mit denen ich gesprochen habe: Die quälende Ungewissheit, wie es weitergehen soll. Das betrifft den Betrieb in den Schulen und Kindergärten und auch die persönliche berufliche Situation. Homeoffice und Homeschooling sind auf Dauer nicht gleichzeitig zu leisten. Die Eltern fühlen sich von der Politik alleingelassen. Da hat sich einiges angestaut, es brodelt. Was muss die Politik aus Ihrer Sicht tun, um den Eltern in dieser Situation zu helfen? Es ist eigentlich ganz einfach: Sie muss dafür sorgen, dass die Kinderbetreuung dauerhaft gewährleistet ist. Ich persönlich bin derzeit zum Beispiel in der halbwegs komfortablen Situation, dass ich zum Teil von zu Hause arbeiten und deshalb meinen Sohn betreuen kann. Aber was soll die Bäckereifachverkäuferin machen? Die kann das nicht. Das führt zu einer gefühlten Ungerechtigkeit. Da muss die Politik flexibler und schneller reagieren. Können wir aus dieser Krise etwas für die Zukunft lernen? Ja. Spätestens jetzt muss ein Umdenken in der Gesellschaft her. Kinderbetreuung ist ein Grundbedürfnis von Familien. Die Mutti, die zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmert, gibt es kaum noch. Das gilt natürlich auch für alleinerziehende Väter. Eine bessere Struktur bringt Vorteile für alle. Wenn die Betreuung funktioniert, können die Eltern arbeiten. Und davon profitiert dann wieder die Wirtschaft.

„Die Eltern fühlen sich von der Politik alleingelassen“: Daniela Kippnich ist Vorsitzende des Stadtelternrats in Garbsen. Quelle: privat

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch

Von Gerko Naumann