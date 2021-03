Altgarbsen

Unbekannte haben am Wochenende in Altgarbsen an zwei Autos die Katalysatoren ausgebaut und gestohlen. Bei den Fahrzeugen handelt es sich jeweils um einen Opel Astra, teilt die Polizei in Garbsen mit. Sie waren an der Händelstraße beziehungsweise an der Schubertstraße geparkt.

Die Geschädigten fuhren jeweils aufgrund der lauten Geräusche ihrer Autos in Werkstätten und erfuhren dort von den Diebstählen. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Ermittler auf jeweils etwa 600 Euro. Zeugen melden sich in der Wache in Garbsen unter Telefon (05131)7014515.

Von Gerko Naumann