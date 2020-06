„Nicht mehr mit mir“: Annegret Glatte schließt nach 29 Jahren die Kastanien Apotheke

Osterwald

Annegret Glatte wirkt so aufgeräumt wie ihre Apotheke in zweiter Reihe an der Hauptstraße in Osterwald Unterende. Die tiefen Laden in der Schrankwand sind leer. Auf den Regalkronen unter der Decke stehen noch alte Krüge und Mörser. Im Labor schimmern Chemiefläschchen aus braunem Glas im Sonnenlicht. Glatte wird davon nichts mitnehmen. „Ich fühle mich erleichtert“, sagt sie, „denn was jetzt auf Apotheker zukommt, stemme ich nicht mehr.“ Nein, sie hat diese Entscheidung für sich alleine getroffen. Niemand hat sie gedrängt. Sie geht im Guten, wie man so sagt. Ihre Kastanien Apotheke ist zu. Damit gehen fast 30 Jahre Apothekengeschichte zu Ende.

Kastanien Apotheke Osterwald: Ein paar Überbleibsel sind noch da. Quelle: Markus Holz

1991 war Glatte in den Neubau von Günter Körber eingezogen. Der fleißige Immobilienbauherr hatte neben einen Bungalow das Miet- und Geschäftshaus gesetzt. Glatte und ihr Vater Wolfgang, ebenfalls Apotheker, betrieben damals die Dorf-Apotheke gegenüber des Gießelmannhofes in der Dorfmitte. „ Körber hatte eine Anfrage von einem interessierten Apotheker. Aber er hat mich gefragt, ob ich das nicht lieber selber machen will“, erzählt Glatte. Sie wollte. Heute, nach 29 Jahren, ist sie im Körber-Haus die letzte „Gründungsmieterin“. Bis zum 30. Juni wird sie das Lokal geräumt haben.

30 Kartons zurück zum Großhandel

Den Namen Kastanien Apotheke hat sie damals selbst ausgesucht, weil im Hof eine große Kastanie stand. Etwa zehn Jahre später wurde der Baum gefällt. Der Name blieb, so wie die ganze Ausstattung. Tresen, Schränke und Regale sind noch Erstmöbel. Eine auf Apothekenverwertung spezialisierte Firma wird die Überbleibsel jetzt abbauen und verkaufen. 30 Kartons mit Arzneimitteln hat Annegret Glatte schon an den Fachhandel zurückgegeben. Chemikalien sind entsorgt.

Neben dem Eingang steht ein leerer Drehständer vom Em-Eukal. Anfang der Sechzigerjahre lieferte die Fabrik säckeweise Bonbons. Als Erstklässlerin saß Annegret Glatte im Wohnzimmer und zählte immer 20 Bonbons für die Verkaufstüten ihres Vaters ab. „Später durfte ich neue Ware auf dem Lieferzettel abhaken, ich half eigentlich immer irgendwie aus“, sagt Glatte und überlegt. „Ich wollte nie etwas anderes werden als Apothekerin.“ Sie absolvierte die Ausbildung zur pharmazeutisch-technischen Assistentin (PTA) und ihr Studium an der Freien Universität Berlin, bis sie nach ein paar Stationen in den elterlichen Betrieb zurückkehrte und sich schließlich selbstständig machte.

Die Kastanien Apotheke in Osterwald Unterende ist geschlossen. Quelle: Markus Holz

„Nicht mehr mit mir“

Was ihr nicht fehlen wird, ist die Arbeit in der Rezeptur – das Herstellen und Anpassen von Salben oder Tinkturen nach Rezepten der Ärzte. Fehlen werden ihr ihre Kunden, die Gespräche und Geschichten. Sie hat viele Menschen kommen und gehen sehen. Kommen sieht sie jetzt einen massiven Druck auf die Apotheken, sich zu digitalisieren. Elektronische Rezepte, automatisierte Warenbestandshaltung, neue Kommunikationswege mit Großhandel und Ärzten, immer neue Auflagen. „Nicht mehr mit mir“, sagt sie ganz ohne Frust. Es sei ein guter Zeitpunkt kurz vor dem 65. Geburtstag und der Rente. Ein Nachfolger hätte vermutlich viel investieren müssen. „Dazu ist die Apotheke aber zu klein, sie ernährt keine Familie“, sagt Annegret Glatte. Für sie selbst und eine Halbtagskraft hat es immer gereicht.

