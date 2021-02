Schloß Ricklingen

Ungewöhnliche Wege geht der Kammerchor Schloß Ricklingen in diesen ungewöhnlichen Zeiten: Obwohl die rund 40 Frauen und Männer coronabedingt schon seit einiger Zeit nicht mehr gemeinsam proben können, haben sie nun doch gemeinsam gesungen.

Ein umtriebiger Chorleiter, reichlich Technik und vielleicht auch die Erinnerung an die Devise des preußischen Generals von Moltke haben das ermöglicht. Dessen Plan „Getrennt marschieren – vereint schlagen“ hat den preußischen Truppen zumindest bei der Schlacht von Königgrätz 1866 zum Sieg verholfen. Die Sänger und Sängerinnen aus Schloß Ricklingen haben es ihnen in gewissem Sinne nachgemacht.

34 Einzelaufnahmen gemacht

„Wir pausieren jetzt schon so lange“, erzählt Chorleiter Philip Lehmann. „Da wollte ich meine Sänger einfach mal wieder aktivieren und ihnen etwas geben.“ Viel Überzeugungsarbeit musste er für das Projekt, ein Chorstück als Video aufzunehmen, nicht leisten. Allerdings steckt viel Arbeit dahinter. Zunächst einmal hat Lehmann jede Stimme einzeln vorgesungen und die Aufnahmen dann den entsprechenden Sängerinnen und Sängern geschickt.

Nachdem diese fleißig zu Hause geübt haben, kam es dann – unter strengen Hygienemaßnahmen – in der Barockkirche Schloß Ricklingen zwei Tage lang zu Einzelaufnahmen. „Nicht jedem fiel das leicht, alleine vor mir und in die Kamera zu singen“, sagt Lehmann. Am Ende aber hatte er das Stück „So soll es bleiben“ von Ich+Ich, arrangiert für Chor von dem hannoverschen Musiker Oliver Gies, in 34 Einzelteilen zusammen.

541 Minuten digitales Material

Genau 541 Minuten Video- und Audiomaterial nahm Lehmann mit nach Hause und setzte dort das Klangpuzzle zu einem vierstimmigen Chorstück zusammen – etwa 20 Stunden hat das gedauert. Aber die Arbeit hat sich gelohnt: Auf der Videoplattform Youtube ist der Kammerchor Schloß Ricklingen seit dem 24. Januar zu hören und zu sehen. „Experiment geglückt, Ziel erreicht: Wir haben wieder kommuniziert und ein tolles Ergebnis erzielt. Ich bin hellauf begeistert“, erzählt Chorleiter Lehmann erfreut. Und sein Kammerchor freut sich jetzt noch mehr auf die erste gemeinsame Probe – nach Corona.

Von Gert Deppe