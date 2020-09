Berenbostel/Auf der Horst

Zwei 14-jährige Jungen aus Berenbostel müssen sich demnächst wegen Brandstiftung verantworten. Sie zündeten am Mittwoch gegen 19.20 Uhr den Inhalt eines Mülleimers an der Straße Steinriede an, wie die Polizei in Garbsen mitteilt. Ein 38-jähriger Zeuge beobachtete die zündelnden Jungen und hielt einen der beiden fest, bis die Polizei kam. Der zweite Junge entkam zunächst. Seine Identität konnte aber ebenfalls ermittelt werden, berichtet Polizeisprecherin Karin Homann. Bei dem Brand entstand kein Schaden, die Beamten konnten die Flammen schnell ersticken.

Einen Zusammenhang mit der andauernden Brandserie in Garbsen sieht Homann in diesem Fall ausdrücklich nicht. „Wir gehen nicht davon aus, dass die beiden Jungen dafür verantwortlich sind“, sagt sie. Die 14-Jährigen sollen in den nächsten Tagen zu ihrem Motiv befragt werden.

In Auf der Horst brennen wieder Container

Derweil geht die eigentliche Brandserie im Stadtteil Auf der Horst weiter. Allein am Donnerstag musste die Feuerwehr wieder zweimal ausrücken. Gegen 17 Uhr brannte ein Container am Saturnring. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Kurz nach 23 Uhr wurden die Ehrenamtlichen erneut alarmiert, weil mehrere Container angezündet worden waren – erneut am Saturnring. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon (05131) 7014515.

Von Gerko Naumann