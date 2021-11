Die Jungen Christen Garbsen organisieren am Sonnabend, 4. Dezember, 9 bis 18 Uhr, wieder einen Tannenbaumverkauf – erstmals gemeinsam mit der Versöhnungsgemeinde. Der Erlös geht an soziale Zwecke.

Junge Christen und Versöhnung verkaufen Tannen in Havelse – und Ziegel der eingestürzten Kirche

Garbsen - Junge Christen und Versöhnung verkaufen Tannen in Havelse – und Ziegel der eingestürzten Kirche

Garbsen - Junge Christen und Versöhnung verkaufen Tannen in Havelse – und Ziegel der eingestürzten Kirche