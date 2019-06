Garbsen

Auch in diesem Sommer haben Garbsener Schüler die Möglichkeit, als Mitglieder beim Julius-Club mindestens zwei Bücher zu lesen und zu bewerten. Der Julius-Club 2019 startet am Freitag, 21. Juni, um 14.30 Uhr, in der Garbsener Stadtbibliothek, Rathausplatz 13. Nach der Begrüßung können sich die Teilnehmer beim sogenannten Speed-Dating aus ausgewählten Büchern etwas vorlesen lassen und ihre Clubkarte abholen. Zudem organisiert das Julius-Club-Team wöchentlich passende Veranstaltungen mit Kreativ- und Rätselangeboten. Der Sommerferien-Leseclub richtet sich an Elf- bis 14-Jährige und läuft bis zum 21. August. Belohnt wird der Lesespaß mit einem Diplom.

Für die Teilnehmer steht eine große Auswahl aktueller Kinder- und Jugendbücher bereit – von Abenteuergeschichten und Krimis, Fantasy- und Pferdebücher bis zu Gruseligem und Comics. Die Teilnahme ist kostenlos, der Einstieg bis zum 21. August möglich. Anmeldeflyer gibt es in der Stadtbibliothek und an den weiterführenden Schulen. Eine Online-Anmeldung ist auf www.julius-club.de möglich.

Von Jutta Grätz