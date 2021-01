Garbsen

Die Angebote sind reduziert, die Besucherzahl begrenzt: Trotz des aktuellen Corona-Lockdowns sind die Jugendzentren der Stadt Garbsen im Freizeitheim Planetenring und im Haus der Jugend geöffnet. „Die Einschränkungen der Pandemie treffen Kinder und Jugendliche in besonderem Maße, deshalb sollten alle Möglichkeiten zur Unterstützung ausgenutzt werden“, sagt Schul- und Sozialdezernentin Monika Probst. „Unser Fokus in den Jugendeinrichtungen liegt auf Präventions- und Kontaktangeboten und der Hilfe bei den digitalen schulischen Aufgaben.“

Für einzelne Jugendliche und kleine Gruppen gibt es weiterhin die Möglichkeit, sich auszutauschen und mit den Sozialpädagogen in Kontakt zu bleiben. Für die Freizeitgestaltung zu Hause können sich Kinder und Jugendliche in den Jugendzentren Gesellschaftsspiele ausleihen. Für die Unterstützung mit Aufgaben auf der Schulplattform Iserv stehen kostenlos Computerarbeitsplätze mit Internetzugang und Drucker bereit.

Digitale Angebote werden ausgebaut

Zudem werden die digitalen Angebote weiter ausgebaut, kündigt Stadtsprecherin Christina Lange an. Unter anderem werden sich die stätischen Jugendzentren in Kooperation mit den Kommunen und der Region Hannover am Aufbau eines digitalen Jugendraumes auf der Kommunikationsplattform Discord beteiligen. Ziel ist ein vielfältiges und täglich wechselndes Angebot. Mitarbeiter der Jugendarbeit in der Region werden online ansprechbar sein. Interessierte melden sich per E-Mail im Haus der Jugend, hdj.berenbostel@web.de, oder senden eine Nachricht an den Instagram-Account gogarbsen.de, um auf den Server eingeladen zu werden.

Info: Auf der Internetseite gogarbsen.de sowie telefonisch gibt es weitere Informationen. Das Freizeitheim ist unter Telefon (05131) 707721, das Haus der Jugend unter Telefon (05131) 463883 erreichbar.

Von Jutta Grätz