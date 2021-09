Stelingen

Mohand Alikhwan hat eine genaue Vorstellung von seiner Zukunft. „Ich will Fotograf werden“, sagt der 18-Jährige, der vor fünf Jahren aus Syrien nach Deutschland kam und nun in Neustadt lebt. Er weiß aber auch, dass es bis zur Erfüllung seines Traums noch ein langer und schwieriger Weg werden könnte. Auf diesem unterstützen ihn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der evangelischen Jugendwerkstatt Garbsen. Die hat sich am Freitag bei einem Tag der offenen Tür unter freiem Himmel an ihrem Hofladen in Stelingen vorgestellt.

Zielgruppe der Jugendwerkstatt sind Jugendliche und junge Erwachsene, die auf ihrem Weg mehr Unterstützung und Orientierung brauchen als andere im gleichen Alter. Weil sie die in ihren jeweiligen Schulen aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr bekommen, geht es bei den bis 18-Jährigen auch um die Erfüllung der Schulpflicht, berichtet die pädagogische Leiterin Astrid Sillmen. So war es auch bei Alikhwan. „Der Kontakt kam über einen Sozialarbeiter an seiner ehemaligen Schule zustande“, sagt Sillmen.

In der Jugendwerkstatt entwickelte sich Alikhwan prima. Er hat unter anderem erfolgreich an einem Projekt teilgenommen, bei dem die jungen Leute aus Klorollen ein Kunstwerk gebastelt haben, in dem sie ihre Wünsche für die Zukunft verbaut haben. In Alikhwan Turm befinden sich unter anderem Worte wie „Glück“ und „Liebe“. Bei seinen täglichen Besuchen in der Jugendwerkstatt lernt der 18-Jährige aber auch ganz praktische Dinge, etwa in der Küche mitzuarbeiten und so seinen Tag zu strukturieren.

Jugendliche kümmern sich um großen Garten

Mindestens genauso praxisnah ist die Arbeit, die Fachanleiterin Farina Herbst mit den jungen Menschen überwiegend an der frischen Luft betreibt. Sie kümmert sich mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern – und dem beliebten Mitarbeiter-Hund Lasse – um den großen Garten am Hofladen. Der ist zwar bis zum Frühjahr geschlossen, genug Arbeit kann Herbst trotzdem verteilen: „Im Gewächshaus ziehen wir die Stecklinge, die wir dann im Frühjahr einpflanzen“, sagt sie. Daraus entstehen dann Kräuter, Blumen und viele unterschiedliche Gemüsesorten, die im Hofladen angeboten werden.

Seit diesem Jahr kümmern sich die jungen Menschen auch um eine Handvoll Kaninchen und um einen Bienenstock. „Die Tiere sind sowas wie Schutzbefohlene. Wir übernehmen gemeinsam die Verantwortung für sie“, berichtet Herbst. Vor dem nächsten Sommer soll zudem der etwas in die Jahre gekommene Grillplatz erneuert werden. Das ist etwas für die handwerklich begabten Jugendlichen, denn es müssen unter anderem neue Steinplatten verlegt werden.

Von Gerko Naumann