Osterwald

Die Jugendfeuerwehr Osterwald Unterende hat die Stadt Garbsen am vergangenen Wochenende bei der Landesmeisterschaft in Wildeshausen vertreten und den 18. Platz belegt. 53 Jugendfeuerwehren hatten an dem Wettbewerb teilgenommen. Zum dritten Mal in Folge gehören die Unterender somit zu den 20 besten von insgesamt 1500 Jugendfeuerwehren im ganzen Land.

Teil des Wettbewerbs war ein dreitägiges Zeltlager direkt am Wettkampfort. „Die Jungen und Mädchen aus Unterende haben jeden Tag hart trainiert und erzielten beim Probewettbewerb am Sonnabend eine noch nie erreichte Punktzahl“, sagt Feuerwehrsprecher Stefan Müller. Diese Punktzahl habe anderen Jugendfeuerwehren in der Vergangenheit sogar schon für den Titel des Deutschen Meisters gereicht. Bei den eigentlichen Wettbewerben am Sonntag hatten die Jugendlichen aus Unterende allerdings mit der Hitze und zwei kleinen Fehlern zu kämpfen.

Von Anke Lütjens