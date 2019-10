Jugendberufsagentur Garbsen bietet Reihe zur Berufsplanung an

Garbsen-Mitte

In mehreren Veranstaltungen will die Jugendberufsagentur Garbsen (JBA) Jugendliche auf dem Weg in den Beruf begleiten. Leiter Hartmut Berg lädt zur Reihe Dein Zukunftsplaner ein.

Am Donnerstag, 24. Oktober, geht es um das Thema erste eigene Wohnung. Ausrichter ist das Jugendfinanzcoaching der Caritas (CJS). Die Bundeswehr informiert am Dienstag, 12. November, über Studium und Ausbildungsmöglichkeiten bei der Bundeswehr. Vertreter der Bundespolizei stellen am Dienstag, 3. Dezember, den mittleren und gehobenen Dienst vor.

Carolin Elseg von der Handwerkskammer Hannover informiert am Dienstag, 21. Januar 2020, über Karrierechancen im Handwerk.

Beginn ist jeweils um 14 Uhr in Raum E12 der JBA am Rathausplatz 8. Die Teilnahme ist jeweils kostenlos.

Von Anke Lütjens