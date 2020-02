Johannes-Kepler-Gymnasium informiert beim Tag der offenen Tür

Auf der Horst

Das Johannes-Kepler-Gymnasium (JKG), Planetenring 9, lädt für Sonnabend, 22. Februar, zum Tag der offenen Tür ein. Von 10 bis 12 Uhr können sich die Besucher über die Angebote der Schule informieren. Vorstellen wird sich auch die neue Forscherklasse der Jahrgänge fünf und sechs, die mit einem Imker Bienen betreut. Die Schüler zeigen auch physikalische und chemische Experimente.

Einige weitere Schulprojekte nehmen die Begegnung mit Tieren in den Mittelpunkt, darunter mit Hühnern und dem künftigen Schulhund Lotta. Einen Einblick in ihre Arbeit geben auch die neue Schülerfirma, die AG Gesundes Kochen und die zweite Profilklasse des Gymnasiums mit dem Schwerpunkt Musik.

Mitmachaktionen und iPad-Quiz

Das JKG präsentiert zudem sein neues Förder-und Forderkonzept, das Unterstützung in den Hauptfächern bietet. Im Mittelpunkt der Führungen stehen Mitmachaktionen für die künftigen Schüler, unter anderem in den naturwissenschaftlichen Fächern und im Fach Sport. Informationen gibt es auch über die Austauschprogramme unter anderem mit den USA und China. Und die neuen Tablets der Schule kommen beim Tag der offenen Tür ebenfalls zum Einsatz – in einem Englischquiz.

Beim Tag der offenen Tür am Garbsener Johannes-Kepler-Gymnasium präsentiert sich auch die Profilklasse mit dem Schwerpunkt Musik. Quelle: Jutta Grätz (Archiv)

Von Jutta Grätz