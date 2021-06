Berenbostel

„Es ist richtig gut gefüllt, aber ist ja auch verständlich, wenn man weiß, wer heute spielt“, sagt Bodo Schmidt als Vorsitzender des Jazzclubs Garbsen am frühen Sonntagabend. Die Big Band Berenbostel steht auf der Bühne für das Abschlusskonzert der Jazztage 2021. Und das setzt mit etwa 150 Konzertbesuchern noch einmal einen oben drauf. Zu den weiteren drei Konzerten mit Jazzorgan, Tokunbo und Brazzo Brazzone waren am Wochenende mehr als 250 Besucher auf den Schulhof des Geschwister-Scholl-Gymnasiums (GSG) gekommen.

Für die Big Band Berenbostel ist es das zweite Konzert nach eineinhalb Jahren Durststrecke. „Ich habe richtig Bock“, sagt Sängerin Greta Söderberg. Gleiches gilt für das Publikum, das bei ungetrübtem Sonnenschein im Innenhof verteilt sitzt.

Rund 150 Zuhörer und Zuhörerinnen sind zum Solidaritätskonzert der Big Band Berenbostel gekommen. Quelle: Ann-Christin Weber

Ein Wunder, wieder auftreten zu dürfen

„Es fühlt sich an wie ein Wunder, dass wir wieder Konzerte spielen dürfen“, ruft Bandleader Felix Maier enthusiastisch. Für seine Musiker sei die Pandemie eine harte Zeit voller Demotivation und Ungewissheit gewesen, erzählt er und erntet aufmunternden Applaus. Applaus, Bravo-Rufe und begeisterte Pfiffe sammelt die Big Band auch nach ihrem Schmankerl für diesen Abend. Die Band arrangiert „Monster Von Grooveness“ der hannoverschen Formation „Brass Woofer“. Percussionist Max Hollon rappt seinen eigenen, anekdotischen Text über den Probenraum der Band. „Raum 70 steht für unzählige Stunden, die Generationen von jungen Musikern durchlitten haben“, erklärt Maier mit einem Zwinkern.

300 Euro Spenden und 1000 Euro Gage

„Wir sind überrascht, dass die Band trotz des langen Lockdowns solche Leistungen bringen kann“, sagt Besucher Martin Fritzen nach dem Konzert. Sonja Meszkat ist stolz, ihre Tochter wieder auf der Bühne zu sehen. „Es ist schön, wieder diese Atmosphäre zu haben. Das hat sehr gefehlt“, sagt sie. Am Ende macht sich die Anerkennung in Spenden bemerkbar. Neben den 1000 Euro, die der Jazzclub der Schülerband als Gage zahlt, sind 454 Euro zusammengekommen. Davon gehen 150 direkt an die Band und weitere 150 Euro fließen in die Anschaffung von Luftfiltern.

Tokunbo: Ein Gesamtkunstwerk

Auch für die Sängerin und Liedermacherin Tokunbo bedeuteten die Jazztage einen Neubeginn. „Das ist unser erster gemeinsamer Auftritt seit 21 Monaten“, sagte die ehemalige Stimme von „Tok Tok Tok“ am Sonnabend. Ihr erster Titel „New June“ an diesem sommerlichen Juniabend klang wie ein spürbares Aufatmen nach langer Corona-Pause. Kraftvolle Melodien in meist sehr reduzierten Arrangements trafen auf emotionale und poetische Texte, begleitet von Anne de Wolff und Ulrich Rode (Gitarren), Christian Flohr (Bass) und Matthias Meusel (Percussion). „Tokunbo und ihre Band sind ein Gesamtkunstwerk”, sagte Zuhörer Andreas Warlich.

Jazzorgan: Zurück nach Kansas City

Der Auftakt der Jazztage vor rund 100 Zuhörern gehörte am Freitagabend der Projekt-Band Jazzorgan. Das Ensemble aus gestandenen Profis, Big-Band-Ehemaligen und Musiklehrern hatten sich die Kansas City Suite von Benny Carter vor die Brust genommen – Glanzstücke der Jazzgeschichte mit herausragenden Soli und einem perfekt aufgelegten Duo: Volker Schulz vom NDR als Moderator und Bodo Schmidt als Pianist und Arrangeur. Besser hätte der Auftakt nicht gelingen können. Musiker wie Publikum ließen ihren Hunger nach solchen Auftritten spüren.

„Förderung ist wichtiges Zeichen“

Für Schmidt waren die gesamten Jazztage ein großer Erfolg. „Wir haben wirklich tolle Konzerte erlebt. Das Publikum war einfach gut drauf“, sagte er. Die erstmalige Förderung der Jazztage durch die Garbsener Politik und Verwaltung sei ein wichtiges Zeichen. „Und dass nach dem Lockdown so viele Leute gekommen sind, ist gigantisch.“

Von Ann-Christin Weber