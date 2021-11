Berenbostel

Von Jazz und Soul über Gospel bis hin zu Kirchenmusik und Klassik: Hanna Jurschs Leben ist gefüllt mit Musik. Mit musikalischen Wurzeln in der Big Band Berenbostel und als Sängerin im Chor Canto Vivo ist die mittlerweile international bekannte Sängerin in Garbsen keine Unbekannte – und bereits mit vielfältigen Formationen und musikalischen Begleitern aufgetreten. Jurschs Kunst steht für Vielfalt, das beweist etwa ihre künstlerische Arbeit mit dem zeitgenössischen Jazzquintett Schultzing und der Latinband Havana. Unvergessen ist ihr Auftritt mit Alessandro Rinella im Valentinstag-Konzert bei Möbel Hesse.

Am Freitag, 26. November, kehrt die Sängerin auf Einladung des Jazzclubs Garbsen zurück an ihre frühere Wirkungsstätte im Geschwister-Scholl-Gymnasium – und präsentiert ihr Solodebüt mit ihrer neu gegründeten Band HANNAH. Beginn ist um 20 Uhr an der Ludwigstraße 4, Einlass ist um 19 Uhr. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Begleiter sind renommierte Musiker der Jazzszene

Jurschs Kunst ist vielfach preisgekrönt und voller Facetten: Dabei verbindet sie Lyrik mit erdverbundenem zeitgemäßen Vocal Jazz sowie Pop mit tiefgründigem Storytelling, also mit Geschichten, die im Gedächtnis bleiben. Mit ihrer mal zarten, mal rauchigen, mal explosiven Stimme nimmt sie die Zuhörer in die Welt der klassischen Jazzstandards mit und in neu arrangierte Kompositionen aus dem zeitgemäßen Vocal Jazz.

„Mit ihrer überzeugenden Bühnenpräsenz, ihrer facettenreichen, warmen Stimme und leichtfüßiger Virtuosität zieht sie bei ihren Konzerten das Publikum jedes Mal in ihren Bann“ berichtet Bodo Schmidt, langjähriger Leiter der Big Band Berenbostel. „Zwischen kraftvollen Rhythmen und fragilen, feinsinnigen Melodien versteht es Jursch mit Esprit und Lockerheit, ihre Zuhörerinnen und Zuhörer in die Geschichten ihrer Songs eintauchen zu lassen.“

Ihre Begleiter im Quartett HANNAH sind mit Philipp Pumplün (Schlagzeug, Percussion), Jens Piezunka (Bass) und Martin Flindt an der Gitarre allesamt renommierte Musiker aus der hannoverschen Jazzszene.

Auftritte im In- und Ausland

Hanna Jursch studierte bei Romy Camerun, Norma Winstone und Victoria Newton in London. Seit 2006 hat sie einen Lehrauftrag für Gesang an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Ihre künstlerische Arbeit führte Jursch ins In- und Ausland. So sang sie bei den Elblandfestspielen zusammen mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg in ihrem Projekt Alessandro & Hanna Rinella in einer Liveübertragung des rbb. Als Performerin war sie zu Gast bei zahlreichen internationalen Festivals im In- und Ausland, etwa beim Jazz Festival und International Jazz Festival Granada. Konzerttourneen führten sie durch ganz Europa und Amerika.

Karten kosten 20 Euro, ermäßigt 15 Euro. Es gilt die 2-G-Regel. Reservierungen sind möglich per E-Mail an tickets@jazzclub-garbsen.de, im Internet auf www.jazzclub-garbsen.de und, soweit verfügbar, an der Abendkasse.

Informationen zum Jazzclub Garbsen und zum weiteren Konzertprogramm gibt es im Internet auf www.jazzclub-garbsen.de.

Von Simon Polreich