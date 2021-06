Osterwald

Es piept ein paar mal schrill, als würde ein älteres Handymodell klingeln. Dann ein kurzes, leises Surren. Die Propeller auf der orangefarbenen Drohne rotieren, die noch auf einer Wiese hinter einem Bauernhof in Osterwald Unterende steht. Sekunden später hebt das Gerät überraschend schnell und fast gerade nach oben ab. Jäger Dirk Brunzel tippt nur einmal kurz auf der Fernbedienung herum – und schon nach wenigen Sekunden ist die Drohne trotz der Signalfarbe und der fast perfekten Lichtverhältnisse am Himmel über Osterwald kaum noch zu sehen.

Obwohl er die Drohne selbst nur noch als kleinen Punkt am Horizont erkennen kann, hat der Jäger alles im Blick. Und das dank der modernen Technik sogar, ohne sich auch nur einen Meter vom Fleck zu bewegen. Die Fernbedienung ist nämlich gleichzeitig ein Monitor. Der zeigt Brunzel dank mehrerer Kameras unter der Drohne genau an, wo das Gerät gerade schwebt. Und noch mehr: „Das Ganze ist GPS-gesteuert. Ich sehe also auch einen Plan der Landschaft. Und dank der Wärmebildkamera auch die Temperatur“, erklärt Brunzel der kleinen Gruppe von Männern, die ihn umringt.

Jäger sind auch für Pflege der Wildtiere zuständig

Die gehören zur Gemeinschaft aus Jagdgenossenschaft und Jägern aus Osterwald Unterende, deren Vorsitzender Dietmar Buchholz ist. Die ist für das Jagen und Pflegen der Wildtiere in dem ländlichen Stadtteil verantwortlich. Und sie hat kürzlich mit der Drohne technisch aufgerüstet. Und zwar nicht, um ihren Traum vom Fliegen auszuleben. Es geht in erster Linie darum, den Tierschutz in ihrem Zuständigkeitsbereich zu verbessern – in diesem Fall den von Rehkitzen, sagt Jagdpächter Ingo Krüger. Die werden von ihren Müttern, den Ricken, ab dem Frühjahr im hohen Gras versteckt, um vor Feinden möglichst sicher zu sein. Lebensgefährlich für den Nachwuchs sind jedoch die Maschinen der Landwirte, die die Wiesen auf ihrem Grundstück mähen wollen.

So sieht die Fernbedienung der Drohne aus. Quelle: Gerko Naumann

Und genau da kommen Krüger, Brunzel und ihre Mitstreiter ins Spiel – und eben die neue Drohne. „Die Landwirte geben uns kurz vorher Bescheid, wenn sie eine Wiese mähen wollen“, sagt Krüger. Dann fahren die Jäger raus und suchen die Wiese aus der Luft nach Kitzen ab. Schon etwa 15 Tiere haben sie so allein in diesem Frühjahr in Osterwald Unterende vor dem sicheren Tod gerettet. Damit haben sich die 5000 Euro Investition schon gelohnt, die die Drohne gekostet hat. Einen Großteil des Preises hat die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung übernommen, die Naturschutzprojekte fördert.

An diesem Nachmittag finden Krüger und seine Kollegen kein Rehkitz. Das war dem erfahrenen Jäger vorher klar. Es liegt an der Tageszeit. Die übliche Einsatzzeit der Naturschützer ist in den frühen Morgenstunden, berichtet Krüger. Und das nicht nur, weil alle Jagdpächter ehrenamtlich tätig sind – also vor oder nach ihrer eigentlichen Arbeit ins Grüne gehen. „Entscheidend ist der Unterschied zwischen der Körpertemperatur der Tiere und der des Bodens“, erklärt Krüger. Nur wenn das Kitz deutlich wärmer ist als der Boden, ist es auf der Kamera deutlich zu erkennen.

Einsatz der Drohne erleichtert die Arbeit enorm

Wenn die Männer ein Jungtier finden, holen sie es vorsichtig aus seinem Versteck heraus. „Wir müssen dabei Handschuhe tragen, um keine Spuren zu hinterlassen. Sonst akzeptiert die Ricke das Junge nicht mehr“, sagt Krüger. Das Jungtier wird dann solange in einem Wäschekorb oder Pappkarton verstaut, bis der Landwirt seine Arbeit beendet hat. „Dann setzen wir das Kitz wieder aus und die Mutter kümmert sich darum“, sagt Krüger.

Dieses Rehkitz wurde mithilfe der Drohne vor dem sicheren Tod beim Mähen der Wiese gerettet. Quelle: privat

Der Einsatz der Drohne ist eine enorme Erleichterung, sagt Jäger Brunzel. „Noch vor einem Jahr mussten wir die Wiesen Kilometer für Kilometer abgehen, das hat natürlich viel länger gedauert und war mühsamer.“

Wichtiger Hinweis für Spaziergänger

Eine wichtige Bitte hat der Jäger an Spaziergänger in Garbsen. Sollten sie ein Rehkitz am Wegesrand sehen, dass dort gezielt vorübergehend von den Jägern eingesperrt worden ist, sollten sie es auf keinen Fall aus falsch verstandener Tierliebe freilassen. Genau das sei kürzlich in Süddeutschland passiert – mit tödlichen Folgen für das Jungtier. „Es ist leider später beim Mähen getötet worden, und genau das wollen wir ja verhindern.“

Von Gerko Naumann