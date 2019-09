JKG-Schüler versuchen sich als Unternehmer

Auf der Horst

Manchmal reicht schon eine gute Idee, um es als Unternehmer weit zu bringen. So weit sind die Schüler des 12. Jahrgangs des Johannes-Kepler-Gymnasiums zwar noch nicht ganz – bei einer Projektwoche haben sie aber erste Erfahrungen als Gründer gesammelt. Ihre in kurzer Zeit selbst entwickelten und hergestellten Produkte und Ideen haben sie Kunden des Planetencenters im Stadtteil Auf der Horst am Donnerstagvormittag angeboten.

Schüler erfinden Einkaufsservice

Das Konzept von Emin (18), Tjark (16) und Jovan (17) sieht vor, gestressten Garbsenern lästige Arbeit abzunehmen. „Wir bieten einen Einkaufsservice mit gleichzeitiger Entspannung an“, sagt Emin. Praktisch funktioniert das so: Die Schüler bekommen vom Kunden den Einkaufszettel und erledigen den Einkauf. Der Kunde kann derweil am Stand für kleines Geld (jeweils 50 Cent) eine Tasse Tee und einen sogenannten Anti-Stress-Ball kaufen, um sich aktiv zu entspannen.

Und wo bleibt der Gewinn für die jungen Gründer? Ganz einfach, erklärt Tjark: „Wir nehmen dafür 5 Prozent des Einkaufswertes als Provision.“ Doch diese Zahlen sind schon wieder veraltet, korrigiert Emin: „Es sind jetzt 10 Prozent. Wir haben die Preise spontan angehoben.“ So richtig ausgezahlt hat sich die durchaus kreative Idee an diesem Vormittag allerdings noch nicht, da ist offenbar Geduld gefragt. „Bislang hat sich erst ein Kunde für unseren Service entschieden“, sagt Emin.

Jovan (17, von links), Tjark (16) und Emin (18) bieten im Planetencenter einen Einkaufsservice für gestresste Garbsener an. Quelle: Gerko Naumann

Finanziell betrachtet deutlich erfolgreicher ist zu dem Zeitpunkt eine Gruppe, die ihren Stand etwas weiter im Inneren des Einkaufszentrums aufgebaut hat. „Wir haben schon mehr als zehn unserer Gläser verkauft“, berichtete die 17-jährige Clara. Die haben die Gymnasiasten liebevoll mit herbstlichen Motiven verziert und mit einem Teelicht gefüllt. Simpel, aber effektiv.

Jugendliche entdecken Potenzial

Lehrer Andreas Lemke, der die Projektwoche begleitet, ist von den Ideen der Schüler ohnehin angetan. Dazu gehörten auch „zu 100 Prozent nachhaltige“ Wärmekissen und ein Kochbuch mit internationalen Gerichten. „Ich finde es wichtig fürs spätere Leben, wenn sich die Schüler ganz praxisnah mit den Themen Wirtschaft und Finanzen befassen“, sagt Lemke. Die Aktion sei unter anderem dafür gedacht, dass die jungen Leute an sich neues Potenzial entdecken. Unterstützt wurden die Jugendlichen dabei von Mitarbeiterinnen des Unternehmens Futurepreneur, das sich auf das Training für angehende Gründer spezialisiert hat.

Zur Galerie Wärmekissen, Kochbücher und herbstliche Teelichter: Schüler des 12. Jahrgangs des Johannes-Kepler-Gymnasiums haben eigene Produkte erfunden, gebastelt und im Planetencenter verkauft.

