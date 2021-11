GARSBEN

Die Schülervertretung (SV) des Johannes-Kepler-Gymnasiums (JKG) in Garbsen hatte bei der Idee von Marina Behrke aus der Klasse 10A eigentlich keine Wahl. „Sie kam eines Tages mit einem Flyer in der Hand in unseren SV-Raum und verkündete: ,Das machen wir!’“, sagt Schülersprecher Jan Lehmann. Der Flyer war ein Aufruf der Barmherzigen Samariter zu der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Menschen spenden dabei einen Geschenkkarton mit nützlichen und schönen Dingen für bedürftige Kinder in der ganzen Welt. Die Samariter verschicken diese – und sorgen so für viele leuchtende Kinderaugen.

Marinas Vorschlag kam gerade recht. „Unsere SV war im zurückliegenden Schuljahr ziemlich ruhig“, sagt Lehmann, „wir wollten sowieso etwas mehr Aktivitäten anbieten.“ Er und Serif Babayigit sind die gewählten Schülersprecher am JKG. Innerhalb weniger Tage ist aus der Idee der SV ein stattlicher Berg aus fast 50 hübsch verpackten Geschenkkartons geworden. Darin enthalten sind praktische Dinge wie Hygieneartikel, aber natürlich auch Spielsachen. Auf einer Packliste im Flyer waren etliche Vorschläge aufgeführt, außer Vollmilchschokolade sollten keine Lebensmittel verschickt werden.

Mit viel weniger gerechnet

Die SV hatte nur wenige Tage Zeit, um die Aktion zu organisieren und abzuschließen. Zunächst schrieben sie Schüler, Lehrer und Eltern an, dann nahmen sie an festgelegten Tagen die Kartons in Empfang. Auch im Schulsekretariat und Lehrerzimmer konnten sie abgegeben werden. „An einem Freitag waren es sogar zwölf Stück“, sagt Lehmann. Mit vielleicht 20 hätten er und seine Mitstreiter insgesamt gerechnet, „aber das war dann schon eine Überraschung“. „Toll, dass wir so vielen Kindern eine Freude machen können“, sagt SV-Mitglied Kathi Machnik.

Aufgeteilt in Geschlecht und drei Altersgruppen zwischen vier und 14 Jahren gingen die Geschenke zunächst an eine Sammelstelle der Samariter und von dort über einen Verteiler in die ganze Welt. Die Mädchen und Jungen vom JKG, teilweise unterstützt von ihren Eltern, haben Malstifte, Springseile, Stofftiere und zahlreiche Spielsachen, aber auch Zahnbürsten und Deostifte eingepackt. „Die Aktion ist einfach hervorragend“, sagt Beratungslehrer Hendrik Hartz, der gemeinsam mit Kollege André Kügler die SV in ihrer Arbeit unterstützt.

Für die war die gute Tat auch eine interessante Erfahrung: „Für uns ist vieles so selbstverständlich, was für Kinder in einem anderen Teil der Welt absoluter Luxus ist“, sagt Zehntklässlerin Kathi. Die Weihnachtsgeschenke sollen nicht die einzige Aktion gewesen sein. Weitere sind schon in Arbeit.

Von Gert Deppe