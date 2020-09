Altgarbsen

Klassische und zeitgenössische Kammermusik erklingt am Sonntag, 13. September, um 17 Uhr in der Dorfkirche Altgarbsen an der Calenberger Straße. Die Musiker Robert Kusiolek (Akkordeon), Anton Sjarov (Violine, Klangobjekte) und Elena Chekanova (Live Elektronik, Klavier) laden zum Konzert ein. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Die drei Musiker erschaffen mit ihrer Instrumentierung der Werke von Johann Sebastian Bach und Astor Piazolla eine besondere kammermusikalische Atmosphäre, kündigen die Veranstalter an.

Von Anke Lütjens