Horst

Jetzt ist die beste Gelegenheit, zu Hause aufzuräumen und Dachboden oder Keller zu entrümpeln: Zum ersten Mal können sich die Anwohner in Horst an einem Dorfflohmarkt in ihrem Ortsteil beteiligen. Am Sonnabend, 17. Oktober, ab 11 Uhr soll sich der Markt über den ganzen Ort erstrecken. Jeder, der mitmachen möchte, kann einen Stand vor seinem Haus aufstellen und Kleidung, Accessoires, Möbel und Dekorationen, anbieten. Das Team von Homeyers Hof serviert von 11 bis 17 Uhr Kaffee und Kuchen. Dort stehen auch Toiletten für Besucher zur Verfügung.

Stände nur auf dem Grundstück

Für den Dorfflohmarkt gelten einige Spielregeln. Die Stände dürfen nur auf den Grundstücken stehen, damit Passanten auf den Gehwegen nicht behindert werden. Für Stöberer gilt die Maskenpflicht, die Verkäufer können laut Organisatoren selbst entscheiden, ob sie eine Maske tragen wollen. Die Abstände von mindestens 1,50 Metern müssen eingehalten werden. Es dürfen keine großen Menschenansammlungen entstehen. Die Veranstalter raten dazu, Desinfektionsmittel für die Käufer bereitzustellen.

Von Anke Lütjens