Die Impfungen gegen das Coronavirus schreiten in Garbsen weiter voran: Am Montag haben etwa 200 Menschen das Angebot im Impfbus der Region Hannover genutzt – wir haben sie nach ihren Motiven gefragt.

Der Impfbus hat am Montag in Garbsen Halt gemacht - am Mittwoch gibt es eine weitere Gelegenheit, sich impfen zu lassen. Quelle: Gerko Naumann