Auf der Horst

Garbsen hat kürzlich auf einen Schlag 25.000 neue Einwohner hinzugewonnen. Und die nehmen nicht einmal besonders viel Wohnraum in Anspruch, denn es handelt sich um ein Bienenvolk. Das hat der Imker Christof Wenzel aus Altgarbsen im Juni in Hannover eingesammelt. Dort hatte sich der Schwarm direkt vor einem kleinen Baum vor dem Hotel Luisenhof niedergelassen – die Polizei holte Wenzel zur Hilfe.

„Jetzt gehören die Bienen mir, weil kein anderer Imker Anspruch auf sie erhoben hat“, sagt der 26-Jährige aus Altgarbsen. Dieser betreibt die Imkerei seit vier Jahren als Hobby. „Das ist ein guter Ausgleich zu meinem Jurastudium“, sagt Wenzel. Das Bienenvolk aus Hannover hat sich mittlerweile gut eingelebt auf einem Gelände der Servicebetriebe neben dem Friedhof im Stadtteil Auf der Horst. Dort leben bereits zwei andere Völker, um die sich Wenzel ebenfalls regelmäßig liebevoll kümmert – zusätzlich zu den sechs Völkern, die in seinem Garten beheimatet sind.

Wenzel gibt sein Wissen weiter

Sein Interesse für die Tiere gibt Wenzel auch immer wieder gern an Gruppen von Kindern und Jugendlichen in Garbsen weiter. Die Bienenkästen gehören zu einem sogenannten Lehrpfad. Zu dem zählt unter anderem ein Bienenhotel, in dem Besucher das emsige Treiben der Insekten hinter einer Glasscheibe beobachten können. Zudem hat die Stadt dort eine Blumenwiese angelegt. „Die sieht nicht nur schön aus, sondern dient den Bienen auch als Nahrungsquelle“, sagt Wenzel.

Die brauchen sie, um ihren Nachwuchs aufzuziehen und den sogenannten Stadt-Honig zu produzieren. Um an den zu gelangen, zündet Wenzel Holzspäne an, um Rauch zu erzeugen. Das beruhige die Insekten. „Bienen haben in der freien Wildbahn zwei Feinde: Bären und das Feuer“, erklärt Wenzel. Deshalb sei es auch nicht ratsam, sich ihnen mit dunkler Kleidung zu nähern, da die Tiere Menschen sonst für einen Bären halten und sich wehren könnten. Insgesamt seien Bienen aber äußerst friedlich, versichert der Imker – und lässt zur Bestätigung eine von ihnen über seine Hand krabbeln.

Insekten finden keinen Lebensraum

Besorgniserregend findet Wenzel die Tatsache, dass die Population der Wildbienen in Deutschland seit Jahren kontinuierlich zurückgeht. Das liege in erster Linie daran, dass die Insekten keinen geeigneten Lebensraum mehr finden. „Gerade in Städten werden immer mehr Flächen versiegelt“, sagt Wenzel. Dazu tragen nach Angaben des 26-Jährigen auch Privatleute bei, die sich etwa einen Steingarten anlegen und den Bienen damit ihre Lebensgrundlage entziehen.

In Garbsen sei das Problem jedoch früh erkannt worden. „ Garbsen ist eine bienenfreundliche Stadt“, lobt Wenzel. Das gelte sowohl für Verbände als auch für die Verwaltung, die darum bemüht sei, Blühstreifen anzulegen. Ein konkretes Beispiel sei zudem die Umgestaltung des Nord-West-Zentrums in Garbsen-Mitte. Der Investor hat in seinen Plänen zwei Grünflächen vorgesehen. Die wollen die Verantwortlichen mit einer speziellen Blumenmischung bepflanzen, um Bienen eine Heimat zu geben. Für Wenzel lohnen sich solche Bemühungen in jedem Fall: „Es ist einfach schön, den Bienen dabei zuzusehen, wie sie sich ihres Lebens freuen.“

Von Gerko Naumann