Garbsen

Die Wetteraussichten versprechen viel Sonne – da gilt es, den Rest der Sommerferien am besten im Freien zu genießen. Ein paar Ideen für die Freizeitgestaltung der Jungen und Mädchen bietet dafür das Ferienprogramm der Stadt Garbsen. Dafür sind noch ein paar Plätze frei, zumindest ab Montag, 10. August.

Lesen Sie auch: So läuft die Ferienbetreuung in Garbsen trotz Corona

Anzeige

Die Sozialarbeiter des Projekts X bieten beispielsweise vom 11. bis 14. August einen Fußballworkshop an. Der richtet sich an Jugendliche von zwölf bis 14 Jahren. Gekickt wird auf dem neu gestalteten Schulhof der Hauptschule Nikolaus Kopernikus am Planetenring. Die Teilnahme kostet 5 Euro.

Weitere NP+ Artikel

Sonnige Woche am Blauen See

Eine „sonnige und sportliche Woche“ sollen Jungen und Mädchen von zwölf bis 16 Jahren nach Angaben des Teams Jugend am Blauen See und auf der Parkouranlage im Stadtteil Auf der Horst erleben. Sie ist für den 17. bis 20. August geplant und kostet 35 Euro. Eltern können nur das gesamte Angebot buchen, nicht einzelne Tage.

Am Sonnabend, 22. August, geht es hinaus in die Natur. Veranstalter sind die Pfadfinder der Stephanusgemeinde in Berenbostel. Sie wollen mit Kindern von neun bis zwölf Jahren kochen, basteln und draußen toben. Treffpunkt ist das Gemeindehaus, Stephanusstraße 22.

Alle Angebote des Teams Jugend und Integration der Stadt stehen in diesem Jahr natürlich unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Deshalb haben die Verantwortlichen entschieden, so viele Angebote wie möglich im Freien anzubieten. Außerdem treffen sich die Kinder und Jugendlichen nur in festen Gruppen. Auf diese Weise läuft auch die verlässliche Betreuung Villa Kunterbunt im Freizeitheim Auf der Horst ab. „Wir halten uns genau an die aktuell geltenden Regeln in der Corona-Krise“, versichert Markus Heuer, der bei der Stadt für den Bereich Jugend verantwortlich ist.

Die Anmeldung für alle Aktionen in den Sommerferien ist ausschließlich online möglich auf der Seite www.ferienprogramm-garbsen.de. Dort gibt es auch weitere Informationen zu allen Angeboten und die Anzahl der freien Plätze zu sehen.

Zur Galerie Etwa 80 Kinder nehmen in diesem Jahr an der Ferienbetreuung Villa Kunterbunt teil. Wegen der Corona-Pandemie dürfen sie sich nur in kleinen Gruppen treffen, was den Spaß aber nicht mindert.

Von Gerko Naumann