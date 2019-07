Garbsen-Mitte

Ein achttägige Radtour mit 50 Euro in der Tasche und ohne Handy? Dieser Herausforderung haben sich 21 Siebtklässler der IGS Garbsen in der vergangenen Woche gestellt. Alle Fahrten hatten die Schüler in der AG Herausforderungen selbst geplant, sich seit einem halben Jahr mit ihren Lehrern auf die Fahrt vorbereitet und mit vielen Radtouren für ihre Ausdauer trainiert. „Dieser Jahrgang hat die Fahrt besonders umsichtig geplant “, lobt Inga Lazic. Die Fachbereichsleiterin Sport an der IGS und ihre Kollegin Birthe Wein hatten die Schüler auf die Reise geschickt. Seit fünf Jahren bietet die Schule dieses Projekt an.