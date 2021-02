Stelingen

Böse zu gucken gehört bei Musikern der Fachrichtung Heavy Metal schon immer zum guten Ton. Das hat auch die Band Human Fortress (zu Deutsch etwa: Menschliche Festung) verstanden, wie ein Blick auf deren jüngstes Bandfoto zeigt. Das ist allerdings schon mehr als ein Jahr alt, wie Volker Trost berichtet. Der 52-Jährige lebt in Stelingen, spielt seit vielen Jahren Gitarre und hat seine Mitmusiker wegen der Corona-Pandemie teilweise seit Monaten nicht gesehen. Trotzdem gibt es nun ein neues Album von Human Fortress namens „Epic Tales & Untold Stories“. Wie geht das?

Ganz einfach, sagt Trost: „Die Songs auf dem Album hatten wir zum Glück schon vor der Pandemie aufgenommen, nämlich Ende 2019.“ Es handele sich um eine Mischung von bisher unveröffentlichten Liedern und den beliebtesten Stücken der Metalband. Deren genaue Stilrichtung beschreibt der Stelinger als eher melodisch. „Unsere Musik ist bestimmt nicht weichgespült, aber wir sind auch nicht die ganz bösen Jungs“, sagt Trost, der in Osterwald Unterende aufgewachsen ist und seit einiger Zeit in Stelingen lebt.

Band existiert schon seit 1999

Seine ersten musikalischen Schritte hat Trost vor Jahrzehnten in Proberäumen in der Ratsschule Berenbostel und später in der IGS Garbsen gemacht. Für die Gruppe Human Fortress greift er schon seit 1999 in die Saiten. In diesem Vierteljahrhundert hat sich die Zusammensetzung der Band, das ist nicht unüblich, immer mal wieder geändert. „Wir haben auch mal eine längere Pause gemacht, aber irgendwann gemerkt: Das Feuer ist noch da“, sagt Trost.

„Irgendwann kommt das Kribbeln zurück“: Volker Trost vermisst es, mit seiner Band Human Fortress live auf der Bühne zu stehen. Quelle: privat

Eine der schwierigsten Phasen in der bewegten Bandgeschichte war vor einigen Jahren die Suche nach einem Sänger, nachdem dessen Vorgänger aus gesundheitlichen Gründen aufhören musste. „So eine Band steht und fällt mit dem Sänger, der ist nun mal die Stimme und das Gesicht“, sagt Trost. Und bei Human Fortress ist das seit einigen Jahren Gus Monsanto. Der Profimusiker aus Brasilien spielte bereits in bekannten Bands in Frankreich und Finnland – Trost und seine Kollegen fanden ihn zufällig über eine Anzeige in einem australischen Musikerforum.

Songs entstehen im Keller in Stelingen

Trost selbst ist kein Berufsmusiker, er arbeitet bei einer großen deutschen Fluggesellschaft in Langenhagen und ist dort für den Einkauf von Flugzeugteilen zuständig. Die Musik ist jedoch seine wichtigste Leidenschaft, die meisten Songs der Band schreibt er mit dem anderen Gitarristen der Band in einem dafür umgebauten Raum im Keller in Stelingen. Das Tüfteln an neuen Ideen kann auf Dauer aber nicht das Gefühl ersetzen, wieder selbst live auf der Bühne zu stehen, sagt der 52-Jährige. „Irgendwann kommt das Kribbeln zurück“, sagt Trost, der übrigens – und da täuscht der böse Blick auf dem Bandfoto – ein angenehmer Zeitgenosse ist.

Weitere Infos über die Band Human Fortress finden Heavy-Metal-Fans auf deren Internetseite www.human-fortress.de.

