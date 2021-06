Horst

Die Kultur ist zurück auf Homeyers Hof in Horst. An den kommenden Wochenenden sind gleich mehrere Künstler in der Tenne zu Gast. Am Sonntag, 20. Juni, ab 17 Uhr laden die Schauspieler Jürgen Wegscheider und Markus Maria Winkler unter der Überschrift „LiteraTierisches“ zu einer szenischen Lesung rund um Mensch und Tier. Sie haben Texte von Joachim Ringelnatz, Christian Morgenstern, Kurt Tucholsky und Manfred Kyber dabei. Bereits ab 15 Uhr werden Kaffee, Tee und Kuchen angeboten.

„Thommis TeaTime“ heißt das Programm mit dem der Schauspieler, Autor und Entertainer Thommi Baake am Sonntag, 27. Juni, nach Horst kommt. Er bringt Texte, Lieder, Geschichtliches und Gedichte zum Thema Tee mit. In einem kleinen Bühnenaufbau mit schönen, alten Dingen zum Thema Tee sitzt Baake in einem Zwanzigerjahre-Kostüm und plaudert zum Thema. Auch zu diesem Termin sind Gäste bereits ab 15 Uhr willkommen.

Zudem stellt der Künstler Klemens Sprung im Juni eine seine Upcyling-Lampen in der Tenne aus. Jedes Objekt ist einzigartig.

Info: Mehr Informationen zum Programm gibt es unter www.homeyers-hof.de, nach einer Mail an mail@homeyers-hof.de und unter Telefon (05131) 465107

Von Linda Tnn