Berenbostel

Die Hitzewelle hat auch Garbsen derzeit fest im Griff. Hoch Detlef lässt die Stadt schwitzen, tagsüber werden Temperaturen weit über 30 Celsius Grad erreicht, die Sonne scheint unermüdlich – bis auf ein paar Dekowölkchen. Doch bei manchen klettert das Thermometer noch um einiges höher.

70 Grad Celsius am Dönergrill

„Lamm oder Hähnchen? Scharf? Mit allem?“ Wer bei Ramazan Tanriverdi vom Dönerimbiss Dayinin Yeri in Berenbostel bestellt, muss zunächst diese Fragen beantworten. Seit dem späten Vormittag steht Tanriverdi am Spieß, gleich kommen die ersten Mittagsgäste. Das Thermometer vor dem Imbiss zeigt fast 30 Grad. „Das ist kein Vergleich zu hier drinnen“, sagt der 52-Jährige. „Am Grill ist es bis zu 70 Grad heiß.“ Und trotzdem hat der Gastronom keine Schweißperle auf der Stirn.

Die offenen Eingangstür und ein Ventilator schaffen ein wenig Zugluft, Sonnenschirme vor dem Imbiss an der Dorfstraße spenden Schatten. Den Pizzaofen hat er heute nicht angestellt. „Das ist nichts bei diesen hochsommerlichen Temperaturen“, sagt Tanriverdi. Gemeinsam mit Mitarbeiter Sezgin Yusmen wechselt er sich ab am Grill.

„Wir versuchen, ganz viel zu trinken, vor allem lauwarmen schwarzen Tee“, sagt der Imbissbetreiber. „Bloß nichts Kaltes, das bringt uns erst recht in Schwitzen. Ihm mache diese Hitze aber nichts aus, sagt Tanriverdi. Er kam 1994 aus der Gegend um Ankara nach Deutschland. „Da ist es jetzt rund 40 Grad heiß“, berichtet er. Seit 2005 serviert er den Imbissklassiker in Berenbostel. Ein Klassiker ist auch sein Abschiedsgruß: „Bis morgen –Döner macht schöner.“

Eiskalte minus 13 Grad Celsius: Elias Cittadin von der Eisdiele Venezia in Berenbostel gönnt sich zwischendurch eine Erfrischung am Gefrierschrank. Quelle: Jutta Grätz

Minus 13 Grad Celsius in der Eistruhe

Ein paar Hundert Meter weiter am Dorfplatz gönnen sich die Gäste eine Erfrischung in der Eisdiele Venezia von Elias Cittadin. Der Gastronom steckt schnell noch einmal den Kopf in die Eistruhe. Sie ist prall gefüllt mit mehr als 20 Sorten – von Schokolade über Snickers bis zu Haselnuss und Wassermelone. Das Schöne daran: Die Truhe ist mit minus 13 Grad Celsius angenehm kühl.

Noch ein paar Grad kälter ist das Eis im Gefrierschrank in der Eisküche: Als Cittadin die Tür öffnet und eine Metallschale mit grünem Minzeis herausholt – mit knackig gefrorenen Schokosprenkeln –dampft die cremige Süßigkeit an der Oberfläche. „Der kalte Luftzug aus der Vitrine und auch aus dem Gefrierschrank ist bei dieser aktuellen Hitze schon sehr angenehm“, sagt Cittadin. Auch der Eismann ist Hitze gewohnt: Er und seine Familie stammen aus dem sonnigen Cocal do Sul in Brasilien und haben das Eiscafé im Frühjahr 2018 neu eröffnet.

Doch sein Job ist nicht nur kalt. Wenn Cittadin die Zutaten für Milcheis und auch das vegane Eis mit Wasser mixt, wird der sogenannte Pasteur 85 Grad warm, um dann im Schockfroster wieder auf minus 33 Grad herunterzukühlen.

Wie arbeiten Sie?

Von Jutta Grätz