Heitlingen

Sie gehören zum Herbst wie buntes Laub, Kastanien und Sturm: Auf einem Feld in Heitlingen leuchten die Kürbisse in sattem Orange. Auf einem Anhänger sind Kürbisse zum Mitnehmen gestapelt, die mit kleinen Preisschildern versehen sind. In einer kleinen Holzhütte sind auch gelbe und grüne Zierkürbisse in unterschiedlichen Formen erhältlich.

Bettina Wilcke und ihre Tochter Janina aus Garbsen haben beim Anblick des Kürbisfeldes angehalten und suchen sich einige aus. „Ich bin der größte Kürbisfan überhaupt“, sagt Janina Wilcke. Besonders der gelbe Spaghetti-Kürbis hat es ihr angetan. Und sie hat auch gleich noch ein Rezept parat. „In Spalten schneiden, mit etwas Wasser eine halbe Stunde in den Backofen“, erzählt sie.

Ebenfalls zum Mitnehmen werden Kürbisse am Blumenfeld an der Burgstraße in Schloß Ricklingen angeboten. Der Kürbisclub Osterwald hat in diesem und im vorigen Jahr keine Kürbisse auf seiner Wiese am Neuen Land angebaut. Auch das vom Club veranstaltete Kürbis- und Kartoffelfest fällt in diesem Jahr wegen Corona aus.

Von Anke Lütjens