Heitlingen

100 Ehrenamtliche, 70 Torten, 40 Aussteller und ganz viel Ambiente: Das sind am Sonntag die Zutaten für den Herbstmarkt in Heitlingen gewesen. Es mögen einige Tausend Besucher gewesen sein, die sich auf dem idyllischen Gut der Familie Thiele auf die bunte Jahreszeit eingestimmt haben – bei Kuchen, Kunsthandwerk, Kürbissen und Angeboten voller Vielfalt. Schützenverein, Feuerwehr und Heitlinger Jungs organisieren den Herbstmarkt gemeinsam – 100 Freiwillige packen für das Fest in Garbsens kleinstem Stadtteil mit an.

40 Aussteller sind neuer Rekord

40 Aussteller aus der gesamten Region präsentierten Kreatives, Selbstgemachtes und Dekoratives – von Islandpullovern über Taschen aus recycelten Kaffeepackungen und Herbstkränzen bis zu Schmuck aus Steinen, Holz und Perlen. „Das ist neuer Rekord“, sagte Mitorganisator Burkhard Bennigstorf. Rekordverdächtig waren auch die Schlangen vor dem Kaffeezelt: Viele Gäste warteten ab mittags schon ungeduldig, dass das Zelt öffnete. Mehr als 70 Kuchen hatten die Ehrenamtlichen für das Fest gebacken. „Das Heitlinger Kuchenbüffet ist legendär“, sagte eine Besucherin.

Die Anziehungskraft für die jüngsten Gäste machte nicht nur die Hüpfburg aus, sondern auch das knallrote Feuerwehrauto und die Geschicklichkeitsspiele der Jugendfeuerwehr. Dicht umringt waren auch die Mobile Fahradwerkstatt von Wolfgang Schwetje und der Stand des ADFC Garbsen-Seelze. Werner Meyer und seine Kollegen hatten bereits am frühen Nachmittag 30 Fahrräder codiert. „Die Besucher fragen nach unseren Radtouren und Kartenmaterial“, sagte Meyer. Viele Fragen gab es auch an den Kontaktbeamten der Garbsener Polizei Dennis Kortschakowski: vom Einbruchsschutz bis zur Verkehrssituation in Garbsen.

Die Mischung macht’s

Geselligkeit, Ambiente, Köstlichkeiten von Fischbrötchen bis zur Hochzeitssuppe: „Die Mischung macht’s beim Herbstmarkt“, sagte Heinz Winzer aus Meyenfeld, der mit Frau Brigitte und Enkel Paul auf den Gutshof gekommen war. „Diese Atmosphäre ist in Garbsen einmalig.“

Zur Galerie Kuchen, Kürbisse, Kunsthandwerk, Geselligkeit: Die Mischung macht’s beim Herbstmarkt in Heitlingen. Tausende haben am Sonntag die Veranstaltung auf dem idyllischen Hof der Familie Thiele besucht.

Von Jutta Grätz