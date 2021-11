Horst

Das Kulturprogramm auf Homeyers Hof in Horst nimmt Fahrt auf. Nach Alla Doelles Kulturreise sind nun Autorin Heike Wolpert und Sängerin Lisa Canny zu Gast. „Wegen der aktuellen Corona-Situation gilt bei uns ab sofort die 2-G-Regel“, kündigt Inhaberin Constanze Buch an. Wolpert liest am Sonntag, 14. November, 17 Uhr, aus ihrem Buch „Glücksmomente und dunkle Seiten – Geschichten aus Hannover“.

„Darin gibt es auch eine Geschichte über uns“, sagt Buch. Die Besucher werden um eine Hutgage gebeten, der Erlös geht an die Per-Mertesacker-Stiftung. Bereits ab 14 Uhr serviert das Team um Buch und Edgar Kreid Grünkohl und Bregenwurst sowie Kaffee und Kuchen.

Irish-Folk trifft auf Hip-Hop

Am Montag, 15. November, 19 Uhr, spielen Singer-Songwriterin Lisa Canny und ihre Irish-Folk-Band auf der Tenne. Die Besucher erwartet eine Mischung aus irisch-traditioneller Musik, Popmusik und Hip-Hop. „Ihre Bühnenpräsenz ist schlicht eine Wucht – innovativ und fesselnd“, verspricht Constanze Buch. Ab 18 Uhr serviert das Homeyers-Hof-Team Kulinarisches aus der Hof-Küche. Auch hier treten die Künstler für eine Hutgage auf.

Von Jutta Grätz